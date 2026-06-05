Brasslärare till Falkenbergs Kulturskola - 60 %
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen / Pedagogjobb / Falkenberg Visa alla pedagogjobb i Falkenberg
2026-06-05
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Falkenbergs Kulturskola är en plats där kreativitet, gemenskap och lärande går hand i hand. Här får barn och unga från hela kommunen möjlighet att utforska, utvecklas och uttrycka sig genom konst och kultur. Vi är stolta över att vara avgiftsfria och tillgängliga för alla barn och unga i Falkenbergs kommun.
Vi erbjuder ett brett utbud av konstnärliga ämnen – från musik, dans och teater till bild och film – alltid med hög kvalitet och barnets nyfikenhet i centrum. Hos oss får varje elev växa i sin egen takt i en trygg och inspirerande lärmiljö.
Du blir en del av ett engagerat och kompetent kollegium där lärare, ledning och administration samarbetar nära. Vi har högt i tak, delar generöst med oss av idéer och erfarenheter och stöttar varandra i både vardag och utveckling. Vi samverkar brett inom kommunen, och inom kulturavdelningen finns ett gott samverkansklimat. Det är nära mellan idé och handling, och vi välkomnar nya perspektiv. Vi testar gärna nya arbetssätt och tror på kraften i att utvecklas tillsammans.
Falkenbergs Kulturskola har också i uppdrag att driva Kulturgarantin i skolan i nära samarbete med kulturavdelningen och externa aktörer. Syftet är att ge alla barn och unga, från förskola till gymnasium, möjlighet att varje läsår möta kulturupplevelser och eget skapande av hög kvalitet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att arbeta med undervisning i brassinstrument av både enskilda elever, mindre grupper samt ensemble och orkester. Du möter barn och unga med olika bakgrund och nivåer och ger varje elev möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Du välkomnar barnets perspektiv och ser barn och ungas delaktighet som en grund för ett livslångt engagemang i kultur, samt värdesätter en nära kontakt med vårdnadshavare.
Tillsammans med kollegor planerar och genomför du projekt, konserter och föreställningar som skapar mening, gemenskap och stolthet för våra elever.
Din undervisning är huvudsakligen förlagd till centrala Falkenberg, men bedrivs även ute på skolor runt om i kommunen.
Arbetstiden varierar mellan dag- och kvällstid och omfattar även konserter, föreställningar och läger ibland på helger och lov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant musikpedagogisk utbildning med ämnesinriktning brassinstrument, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga i olika åldrar och med olika förutsättningar, gärna inom kulturskola eller liknande verksamhet. Du trivs i mötet med elever och ser styrkan i att anpassa undervisningen efter varje individs behov och drivkraft.
Du har ett genuint engagemang för barns och ungas utveckling och möter varje elev med lyhördhet, nyfikenhet och respekt. Du vill skapa delaktighet, väcka lust att lära och bidra till utveckling både för individen och i gruppen.
Du är en person som tar ansvar, trivs med att arbeta självständigt och samtidigt värdesätter samarbete. Hos oss blir du en del av ett engagerat kollegium där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans och vi ser verkligen fram emot att välkomna dig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Om rekryteringsprocessen:
Intervjuer sker löpande, vänta därför inte med din ansökan!
Examensbevis ska bifogas i ansökan.
Inom våra verksamheter gäller lagen om registerkontroll (SFS 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.
Om arbetsplatsen:
Kulturskolan är en del av kulturavdelningen inom Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen. Förvaltningen är kommunens tredje största, med cirka 180 anställda inom ett brett verksamhetsområde som omfattar kulturskola, bibliotek, museum och offentlig konst, fastighet och projekt, gata och trafik, hamn, park och kust, anläggningar och bad, öppen ungdomsverksamhet, föreningsstöd, samt konsument- och budgetrådgivning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330315 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare 0346-886000 Jobbnummer
9950502