Brasserie Tullhuset söker sommarpersonal (med chans till förlängning)
2026-01-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Norrköpings skönaste mötesplats söker härlig personal inför sommaren!
Välkommen till oss på Brasserie Tullhuset. Vi är en restaurang belägna i hjärtat av Norrköping precis i anslutning till Motala ström. En restaurang som siktar på att vara den definitiva mötesplatsen för Norrköpings befolkning och turister, vare sig det gäller att ta en skön drink i solskenet eller äta en fantastisk middag med allt där till.
Vi söker nu efter fler medarbetare till vårt team för att lyfta verksamheten till nästa nivå under sommaren (med möjlighet till förlängning över höst/vinter/vår).
Vi söker följande talanger:
Servispersonal
Runners
Bartenders
Anställningen sker enlig ö.k., då vi söker både heltid och deltidspersonal.
Tidigare erfarenhet är meriterande.
Vi arbetar enligt visitas bestämmelser gällande kollektivavtal.
Skicka in ditt CV & Personliga brev till info@brasserietullhuset.se
- märk mailet med "ansökan AF".
Övriga frågor gällande tjänsten adresseras till Simon Landin på simon@brasserietullhuset.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@brasserietullhuset.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TH i Norrköping AB
(org.nr 559251-7089)
Saltängsgatan 30 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Brasserie Tullhuset Jobbnummer
9686851