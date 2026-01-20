Brasserie Tullhuset söker Kockar för sommaren (med chans till förlängning)
2026-01-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Norrköpings skönaste mötesplats söker gastronomiska talanger inför sommaren!
Välkommen till oss på Brasserie Tullhuset. Vi är en restaurang belägna i hjärtat av Norrköping precis i anslutning till Motala ström. En restaurang som siktar på att vara den definitiva mötesplatsen för Norrköpings befolkning och turister, vare sig det gäller att ta en skön drink i solskenet eller äta en fantastisk middag med allt där till.
Vi söker nu efter fler medarbetare till vårt team för att lyfta verksamheten till nästa nivå under sommaren (med möjlighet till förlängning över höst/vinter/vår på någon av våra enheter).
Vi söker därmed efter duktiga och ambitiösa kockar, som uppskattar att arbeta noggrant i högt tempo med en fantastisk fingertoppskänsla. Vi söker kockar som ser kvalitén över kvantiteten och vill vara en bidragande pusselbit till sin personliga och tullhusets fortsatta utveckling och framgång.
Anställningen sker enlig ö.k., då vi söker både heltid och deltidspersonal.
Tidigare erfarenhet är meriterande.
Vi arbetar enligt visitas bestämmelser gällande kollektivavtal.
Skicka in ditt CV & Personliga brev till info@brasserietullhuset.se
- märk mailet med "ansökan KOCK".
Övriga frågor gällande tjänsten adresseras till Simon Landin på simon@brasserietullhuset.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: info@brasserietullhuset.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan KOCK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TH i Norrköping AB
(org.nr 559251-7089)
Saltängsgatan 30 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Brasserie Tullhuset Jobbnummer
9695585