Brassblåslärare 50-70 % till Nacka musikskola!
Har du ett stort engagemang för musik och undervisning? Vill du inspirera barn och vara med att forma framtidens musiker? Är du en person som trivs att samarbete med andra och samtidigt vill vara med och utveckla ditt eget ämne? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
Nacka musikskola är en kommunal verksamhet som erbjuder musikundervisning för barn och ungdomar i åldern 7-19 år. Vi har ett brett utbud av instrument och sång och arbetar för att skapa musikglädje, kreativitet och utveckling hos våra elever. Läs gärna mer om oss här.Om tjänsten
Som vår brassblåslärare är du väl förtrogen med undervisning på alla olika bleckblåsinstrument. Du kommer att få undervisa både enskilt och i grupp för yngre och äldre elever samt arbeta med ensembleverksamhet. Vi söker dig som har ett stort engagemang för musik och undervisning samt ser fram emot att representera musikskolan i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom musik eller motsvarande
God datavana och erfarenhet av Word, Excel samt notprogram
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande
Pedagogisk examen med inriktning mot bleckblåsinstrument
Erfarenhet av undervisning inom musik- eller kulturskola
Kompetens i piano eller ytterligare instrument B-körkort
Är det här du?
Du trivs med att samarbeta i ett engagerat och kompetent kollegium, samtidigt som du är självgående och drivs av att utveckla ditt ämnesområde. Du är kreativ, initiativtagande och lyhörd i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi erbjuder
Nacka musikskola är en av Sveriges äldsta musikskolor och har ett renommé som på många sätt saknar motsvarighet i Sverige. Ett 60-tal lärare med stor bredd inom instrument, genre och ålder undervisar i alla områden i kommunen. Idag engagerar vi cirka 2700 elever och många deltar också i orkestrar, ensembler och körer som är en mycket viktig del av vår verksamhet.
Vi erbjuder dig en kreativ, inspirerande arbetsplats med stor möjlighet till personlig utveckling och inflytande inom hela verksamheten.
Utdrag från Polisens belastningsregister
För den här tjänsten behöver du beställa ett utdrag från Polisens belastningsregister, blankett "Utdrag från arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg". Den beställer du enklast här. Begär ut den redan idag digitalt så kan du uppvisa den vid intervjutillfället.
Intresserad?
Tillsvidareanställning deltid, 50-70 % med start enligt överenskommelse, vi tillämpar provanställning.
Arbetstid är främst eftermiddag/kväll, även helger kan förekomma.
Vill du veta mer om tjänsten:
Verksamhetschef Catharina Grunér Kronqvist på telefon 070-431 83 46 eller mail catharina.gruner.kronqvis@nacka.se
Bitr. verksamhetschef Aleksandar Brdarski på telefon 070-431 82 98 eller mail. Aleksandar.brdarski@nacka.se
Brasslärare Lovisa Weiding på mail lovisa.weiding@nacka.se
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kontakta rekryteringsspecialist Mithoo Theander på telefon 08-7188705 eller mail mithoo.theander@nacka.se
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
131 40 NACKA
Lovisa Engdahl Nilsson lovisa.engdahl.nilsson@nacka.se 073-1518042
