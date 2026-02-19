Branschansvarig bär-, frukt- & grönsaksförädling - med fokus hantverksdryck
2026-02-19
Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Eldrimner är en av Länsstyrelsens sju enheter och är sedan 2005 Sveriges nationella resurscentrum för mathantverk och småskalig livsmedelsproduktion. Här arbetar vi med att förmedla, utveckla och bevara kunskapen om mathantverk. Vi stöttar nya och etablerade företagare bland annat genom kurser, utbildningar, rådgivning och utvecklingsarbete. Eldrimner arbetar tillsammans med berörda myndigheter och andra aktörer för att underlätta för mathantverkare att bedriva sin verksamhet. Hos oss arbetar experter inom mathantverkets olika områden som gärna delar med sig av sin kunskap
Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för Sveriges mathantverkare - tillsammans för en hållbar framtid!Publiceringsdatum2026-02-19Beskrivning
Vill du vara med och utveckla framtidens svenska mathantverk? Har du ett särskilt engagemang för förädling av bär, frukt, grönsaker och dryck? Eldrimner söker nu en branschansvarig som vill driva utvecklingen inom området - med särskilt fokus på dryck.
Som branschansvarig ansvarar du för att utveckla, samordna och stärka branschen inom bär-, frukt- och grönsaksförädling med fördjupning inom dryck, exempelvis cider, must, vin, öl, kombucha och andra hantverksdrycker. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete och du kommer att samarbeta med producenter, utbildare, branschorganisationer och andra aktörer inom mathantverk.
Du planerar och genomför utbildningar, handledning och branschaktiviteter samt bidrar till kunskapsspridning och utvecklingsprojekt nationellt. Egen undervisning kan bli aktuellt.
Arbetet sker i första hand i Eldrimners lokaler i Ås utanför Östersund men tjänsteresor ut i landet förekommer.Dina arbetsuppgifter
- Driva och utveckla branschområdet bär-, frukt- och grönsaksförädling med fokus på dryck
- Planera och genomföra kurser, webbinarier, seminarier och branschträffar
- Initiera och leda utvecklingsprojekt
- Omvärldsbevaka, följa trender och kommunicera inom dryck och mathantverk
- Samverka med producenter och andra branschaktörer
- Bidra i arbetet med Eldrimners produkttävling SM i Mathantverk och andra arrangemang
- Bidra i arbetet inom förenkla för företag så som att hantera remisser och ha myndighetskontakt
- Skötsel och underhåll av Eldrimners produktionsutrustning och förädlingslokal
- Ha en helhetssyn på branschen och identifiera möjligheter för tillväxt och innovationKvalifikationer
- Högskoleutbildning om minst 180 hp inom relevant område för tjänsten, exempelvis: livsmedelsteknik, måltidskunskap, dryckeskunskap, sensorik, företagsekonomi, organisation och ledarskap
- Erfarenhet av projektledning
- Erfarenhet av undervisning och handledning
- Eget företagande inom, eller erfarenhet från, mathantverk
- B-körkort
Meriterande
- Arbetat med produktbedömning, projekt inom livsmedel, praktisk erfarenhet av livsmedelsproduktion
- Erfarenhet av att ha suttit i jury under SM i Mathantverk
- Tidigare samarbete med Eldrimner
- Nätverk inom dryckesbranschenDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som Branschansvarig bär-, frukt- & grönsaksförädling med fokus på hantverksdryck, söker vi en person som är:
- Självgående: Du tar egna initiativ och driver arbetet framåt.
- Relationsskapande: Du har en naturlig förmåga att bygga långvariga relationer med både kollegor och mathantverkare, vilket skapar ett starkt nätverk inom branschen.
- Helhetssyn: Du ser den stora bilden och förstår hur olika delar av verksamheten hänger ihop och ser alltid till Eldrimners och mathantverkets bästa i hela landet.
- Strukturerad: Du har ett systematiskt förhållningssätt och organiserar ditt arbete på ett sätt som främjar effektivitet och kvalitet samt kombinerar strategiskt tänkande med praktiskt genomförande
Med kompetens inom svenska drycker är du en kunskapsresurs för andra, kommer att ha en central roll i att forma framtiden för vår verksamhet och bidra till en mer hållbar och smakrik värld av hantverksdrycker. Ta chansen att vara med och påverka i en spännande bransch med stor potential!
Låter detta som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med varierade arbetsuppgifter. Du kommer att göra skillnad för vårt län och samhälle. Länsstyrelsen är en bred myndighet vilket innebär att du ständigt får möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker. Detta gäller inom flera politikområden.
Som arbetsgivare har vi stort fokus på bra anställningsvillkor, ett aktivt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter. Vi är måna om samverkan med våra fackliga parter och kan erbjuda distansarbete.
Vid en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen kommer du krigsplaceras vid myndigheten. Beroende på tjänst kan det ingå tjänstgöring i krisstab och säkerhetsklassning. Vi inleder vanligtvis med provanställning vid tillsvidaretjänster.
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
