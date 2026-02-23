Brandtekniker till Caverion, Norra Stockholm
Level Recruitment AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Level Recruitment AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med brandskydd i tekniskt avancerade och samhällsviktiga anläggningar.
Nu söker Caverion en Brandtekniker med ansvar för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) till deras uppdrag inom Technical Facility Management för Stockholm Exergi.
Här får du en nyckelroll i att säkerställa trygg och driftsäker verksamhet i några av regionens mest kritiska energianläggningar. Du blir en del av ett engagerat team där säkerhet, samarbete och kompetens står i centrum. Med närvarande ledarskap och kunniga kollegor runt dig får du rätt förutsättningar att utvecklas både professionellt och personligt. Tillsammans skapar ni en trygg och säker miljö där kvalitet och ansvar är en självklar del av vardagen.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som Brandtekniker med SBA-ansvar har du en central roll i att säkerställa ett tryggt och välfungerande brandskydd i tekniskt komplexa och samhällsviktiga anläggningar. Du arbetar brett inom brandskyddsområdet, med särskilt fokus på systematiskt brandskyddsarbete och brandlarm- och släcksystem, där du kombinerar praktiskt arbete i anläggningarna med ansvar för uppföljning, kontroller och samordning av t ex revisioner av systemen.
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Utföra tillsyn, kontroller och funktionsprov av brandlarm och övriga brandskyddssystem
Vara anläggningsskötare för brandlarm samt sprinkler- och gassläcksystem
Felsöka och åtgärda avvikelser
Medverka vid besiktningar, ronder, uppföljningar och revisioner
Säkerställa korrekt dokumentation och bidra till förbättrade rutiner
Samverka med kollegor, leverantörer och räddningstjänst
Hos Caverion erbjuds du ett varierande och självständigt arbete med frihet under ansvar. Du blir en del av ett stabilt och långsiktigt uppdrag med tydlig samhällsnytta. Organisationen präglas av säkerhetstänk, professionalism och ett starkt tekniskt kunnande. Möjlighet till vidareutbildning och certifiering finns, liksom tydliga utvecklingsvägar inom teknik och säkerhet.
Uppdraget omfattar cirka 50 objekt, inklusive basanläggningarna Värtaverket, Bristaverket, Högdalenverket, Hammarbyverket och Hässelbyverket. Arbetet bedrivs främst inom området Nordväst (Sigtuna/Brista) och du utgår från platskontoret i Hässelby eller på Bristaverket med arbetstid 07.00-16.00. Du rapporterar till Distriktschef.
Är det här du?
För att lyckas i rollen har du en teknisk bakgrund inom fastighetsdrift eller motsvarande, kombinerat med erfarenhet av praktiskt brandskyddsarbete. Du har arbetat som fastighetstekniker, drifttekniker eller i en liknande roll och har god förståelse för hur tekniska system fungerar i en driftmiljö.
Du har praktisk erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt kunskap om brandlarmssystem och anläggningsskötsel. Vidare har du en grundläggande förståelse för gällande lagar och regelverk inom brandskydd, exempelvis Lagen om skydd mot olyckor. Certifikat som anläggningsskötare enligt SBF 110, 120 eller 500 är meriterande, alternativt har du viljan att genomgå sådan utbildning. Nödvändig utbildning tillhandahålls av arbetsgivaren.
B-körkort är krav.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Du är strukturerad, noggrann och har ett starkt säkerhetsfokus. Du trivs med eget ansvar och arbetar självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika parter. Ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt är avgörande i rollen.
Då tjänsten är placerad inom samhällsviktig verksamhet kommer säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser att genomföras. En godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar Caverion med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Mikaela Hansson på 08-120 50 425. Urvalet av ansökningar sker löpande. Välkommen in med din ansökan!
Sökord: Brand, SBA, Brandlarm, Tekniker, Kraft, Brandskydd, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Level Recruitment AB
(org.nr 556766-4312) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Caverion Sverige AB Kontakt
Mikaela Hansson mikaela.hansson@levelrecruitment.se Jobbnummer
9758769