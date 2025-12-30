Brandtekniker/SBA-tekniker sökes till sjukhusmiljö i Stockholm
2025-12-30
Har du erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete och vill arbeta i en viktig samhällsfunktion? L&T som snart blir Luotea söker nu en engagerad brandtekniker till ett av Stockholms sjukhus. Här blir du en del av ett sammansvetsat team som ansvarar för att upprätthålla och utveckla brandskyddet på plats.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Som brandtekniker arbetar du för att förbättra brandskyddet i våra kunders lokaler. Ditt arbete omfattar bland annat:
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
• Brandskyddskontroller och tillsyn
• Till- och frånkoppling av brandlarm och sprinkler
• Rapportering av fel och åtgärder till beställare
• Skötsel och underhåll av brandskyddssystem
Du blir en del av ett team med 2-3 kollegor som tillsammans säkerställer att brandskyddet på sjukhuset håller hög standard. Tjänsten är stationär och inkluderar inga utryckningsfordon.KvalifikationerKvalifikationer
• Anläggningsskötare brandlarm
• Anläggningsskötare sprinkler
• Certifikat för Heta Arbeten
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
Meriterande:
• SBA-koordinatorutbildning
• Erfarenhet av brandskyddsarbete i sjukhus- eller annan offentlig miljöProfil
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, noggrann och systematisk. Du trivs med att arbeta i team och har en god förmåga att kommunicera med kunder och kollegor. Ditt arbete bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö, och vi ser gärna att du är lösningsorienterad och självständig.
Säkerhetsprövning
För att bli aktuell för tjänsten krävs en genomgången och godkänd säkerhetsprövning.Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Mikael Svensson mikael.svensson@luotea.com
Välkommen med din ansökan!
Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett heltidsjobb.
