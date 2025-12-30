Brandtekniker/SBA-tekniker sökes till sjukhusmiljö i Stockholm

Lassila & Tikanoja FM AB / Säkerhetsjobb / Stockholm
2025-12-30


Har du erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete och vill arbeta i en viktig samhällsfunktion? L&T som snart blir Luotea söker nu en engagerad brandtekniker till ett av Stockholms sjukhus. Här blir du en del av ett sammansvetsat team som ansvarar för att upprätthålla och utveckla brandskyddet på plats.

Publiceringsdatum
2025-12-30

Om tjänsten
Som brandtekniker arbetar du för att förbättra brandskyddet i våra kunders lokaler. Ditt arbete omfattar bland annat:

• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
• Brandskyddskontroller och tillsyn
• Till- och frånkoppling av brandlarm och sprinkler
• Rapportering av fel och åtgärder till beställare
• Skötsel och underhåll av brandskyddssystem

Du blir en del av ett team med 2-3 kollegor som tillsammans säkerställer att brandskyddet på sjukhuset håller hög standard. Tjänsten är stationär och inkluderar inga utryckningsfordon.

Kvalifikationer
• Anläggningsskötare brandlarm
• Anläggningsskötare sprinkler
• Certifikat för Heta Arbeten
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift

Meriterande:

• SBA-koordinatorutbildning
• Erfarenhet av brandskyddsarbete i sjukhus- eller annan offentlig miljö

Profil
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, noggrann och systematisk. Du trivs med att arbeta i team och har en god förmåga att kommunicera med kunder och kollegor. Ditt arbete bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö, och vi ser gärna att du är lösningsorienterad och självständig.

Säkerhetsprövning

För att bli aktuell för tjänsten krävs en genomgången och godkänd säkerhetsprövning.

Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Mikael Svensson mikael.svensson@luotea.com

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lassila & Tikanoja FM AB (org.nr 556473-2260)

Arbetsplats
Lassila & Tikanoja FM

Jobbnummer
9666364

