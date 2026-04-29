Brandtätare till Fogentreprenören i Kalmar
2026-04-29
Fogentreprenören söker en brandtätare till vår verksamhet i Kalmar. Vi söker dig som antingen har erfarenhet inom området, eller vill utvecklas inom brandtätning och passivt brandskydd.
Vi är öppna för att lära upp rätt person med rätt inställning och driv.
Det här är en roll för dig som vill arbeta praktiskt i projekt, samtidigt som du på sikt kan ta mer ansvar för planering, samordning och genomförande.
Fogentreprenören är en av Södra Sveriges mest erfarna aktörer inom byggfog, brandtätning och passivt brandskydd. Vi arbetar även med injektering och kolfiberförstärkning i projekt för fastighetsägare, entreprenörer och offentlig sektor.
Hos oss blir du en del av ett erfaret team med hög yrkesstolthet, nära samarbete och korta beslutsvägar.
Om rollen
Som brandtätare arbetar du med tätning av genomföringar och fogar som en del av byggnaders passiva brandskydd. Arbetet sker ute i projekt tillsammans med kollegor och innebär både praktiskt utförande och möjlighet att utvecklas vidare i rollen.
Arbetet omfattar bland annat:
brandtätning av genomföringar för el, VVS och ventilation
arbete med brandklassade material och lösningar
arbete utifrån ritningar och instruktioner
dokumentation och kvalitetssäkring av utfört arbete
Med tiden finns möjlighet att ta ett större ansvar i projekten, till exempel inom planering, samordning och enklare projektledning.
Du kommer att introduceras i arbetet och få stöd av erfarna kollegor.
Vi söker dig som
har erfarenhet från bygg, montage eller liknande arbete, eller vill lära dig ett nytt yrke
är praktiskt lagd och trivs med arbete ute på plats
är noggrann och ansvarstagande
har vilja att utvecklas och ta mer ansvar över tid
har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av brandtätning eller passivt brandskydd, men det är inget krav.
Placering
KalmarPubliceringsdatum2026-04-29Tillträde
Så snart som möjligtSå ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person.
Skicka din ansökan till kent.hag@byggfog.com
eller hör av dig om du vill veta mer om rollen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: kent.hag@byggfog.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Brandtätare Kalmar".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fogentreprenören Sverige AB
(org.nr 556445-8791), http://www.byggfog.com
392 30 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Fogentreprenören I Kalmar
9882454