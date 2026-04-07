Brandtätare / Projektansvarig inom passivt brandskydd, Kalmar
Från kalkyl och planering till färdigt utförande på plats
Fogentreprenören söker en erfaren brandtätare till vår verksamhet i Kalmar. Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för projekten och arbeta genom hela processen, från kalkyl och planering till utförande, dokumentation och färdigt resultat.
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera praktiskt arbete med ansvar, struktur och projektförståelse. Du behöver kunna räkna på jobb, planera insatser, samordna material och resurser samt själv vara delaktig i det praktiska utförandet ute i projekt.
Fogentreprenören är en av Sveriges mest erfarna aktörer inom byggfog, brandtätning och passivt brandskydd, med etableringar i Malmö och Kalmar. Vi arbetar med fastighetsägare, entreprenörer och offentlig sektor i projekt där kvalitet, dokumentation och långsiktighet är avgörande.
Hos oss blir du en del av ett erfaret team med hög yrkesstolthet, nära samarbete och korta beslutsvägar. Vi värdesätter kvalitet, ansvarstagande och att hjälpa varandra i projekten.
Tjänsten tillsätts omgående.
Om rollen
Som brandtätare hos oss arbetar du med brandtätning som en del av vårt erbjudande inom passivt brandskydd. Det innebär bland annat tätning av genomföringar, fogar och andra brandcellsavskiljande lösningar i fastigheter, ombyggnationer och entreprenadprojekt.
Du ansvarar för att:
planera och strukturera uppdrag från start till färdigt resultat
räkna på jobb och ta fram kalkyl- och offertunderlag
samordna material, resurser och tidsplan
utföra arbeten inom brandtätning och passivt brandskydd
arbeta utifrån brandskyddsbeskrivningar, ritningar och gällande brandklasser såsom EI 30, EI 60 och EI 120
säkerställa kvalitet, egenkontroller och dokumentation genom hela projektet
samordna arbeten med andra discipliner såsom el, VVS och ventilation
Vi söker dig som kan ta ett helhetsansvar och självständigt driva uppdrag från första bedömning till färdig leverans.
Vi söker dig som
har erfarenhet av brandtätning och gärna bredare arbete inom passivt brandskydd
har god förståelse för brandklassade system, material och lösningar
är van att läsa ritningar, brandskyddsbeskrivningar och tekniska underlag
kan planera, kalkylera och självständigt driva projekt
trivs med både praktiskt arbete och administrativt ansvar
är noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande
har B-körkort
Det är meriterande om du har
erfarenhet av kalkyl, offertarbete eller projektledning
certifiering inom brandtätning och passivt brandskydd
erfarenhet av brandskyddsmålning och brandisolering
Placering
2026-04-07
Omgående / så snart som möjligt
Urval sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person.
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka din ansökan redan idag, eller hör av dig om du har frågor kring rollen kent.hag@byggfog.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: kent.hag@byggfog.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Brandtätare Kalmar".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fogentreprenören Sverige AB
(org.nr 556445-8791)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fogentreprenören I Kalmar
Arbetsledare
Kent Hag kent.hag@byggfog.com
9839095