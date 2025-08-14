Brandströmska söker specialpedagog till årskurs 6-9
2025-08-14
Identifiera, analysera och medverka i det förebyggande arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer för att främja att alla elever når målen.
Stötta lärare vad gäller kartläggning och bedömning av elevers kunskapsutveckling och måluppfyllelse.
Delta i arbetet med att identifiera elevers individuella behov och vara ett stöd i genomförandet av extra anpassningar och särskilt stöd.
Genomföra, bedöma och återkoppla pedagogiska utredningar. Detta arbete inkluderar observation i klass, samtal med undervisande lärare och vårdnadshavare samt individuellt arbete och samtal med elev.
Ansvarar för upprättandet och utvärdering av åtgärdsprogram med speciallärare/logoped och mentor.
Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för rektorer, lärare, resurser och vårdnadshavare.
Ha handledning i grupp och individuellt med personal från fritids, resurser och lärare.
Om arbetsgivaren
Brandströmska skolan drivs av Stiftelsen för Kristen skolverksamhet. Stiftelsen är icke vinstdrivande och skolan är konfessionell och har funnits i 35 år. Vi driver skolverksamhet på kristen grund utan koppling till något specifikt samfund. Skolan är en F-9 skola och har drygt 410 elever. Vi har cirka 20 elever per klass. Eleverna kommer till största delen från Göteborgs nordöstra stadsdelar.
Vi prioriterar arbete kring språkutveckling, inkludering och trygghet & studiero. Vi tycker också det är viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Vi är en verksamhet som växer. Allt fler söker sig till oss.
Vi söker dig som har lärarlegitimation och specialpedagogexaman samt är väl förtrogen med läroplanen och andra gällande styrdokument. Du har lätt för att omsätta teori till praktisk handling i arbetet med barnen. Självklart brinner du för barns utveckling och lärande.
Människors olikheter är något du värdesätter och du vill vara en aktiv medspelare i skolans värdegrundsarbete.
Du är trygg och stabil. Du har en stor social säkerhet i mötet med elever, föräldrar och kollegor. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Vi önskar att du delar våra kristna värderingar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan snarast
Tillträde: efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
