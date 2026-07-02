Brandskyddsspecialist till Infrastrukturavdelningen
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2026-07-02
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Vill du vara med i ett tillväxtskede och bidra till ökad säkerhet för Sverige?
Är du Brandskyddsspecialist med erfarenhet av organisatoriskt och byggnadstekniskt brandskydd?
Låter detta som du? Då har vi jobbet för dig!
Försvarsmaktens Infrastrukturavdelning förstärker nu med en Brandskyddsspecialist.
Om avdelningen
HKV FST STÖD INFRA utgör Försvarsmaktens centrala organisation med ansvar att bland annat funktionsinrikta och ramstyra infrastrukturförsörjningen inom Försvarsmakten.
Tjänsten arbetsleds av Genomförandesektionen som är en av sex sektioner vid Högkvarterets infrastrukturavdelning, vilket innebär att du i din tjänst även kan företräda andra delar av infrastrukturprocessen vid Högkvarteret.
Om befattningen
Vi söker dig som är kommunikativ och som både vill utveckla och utvecklas inom såväl organisatoriskt som byggnadstekniskt brandskydd. Försvarsmaktens verksamhet är bred och omväxlande, vi verkar nationellt och internationellt, vi övar på både fasta och tillfälliga platser såväl som att vi bedriver arbete vid våra ordinarie arbetsplatser. Detta ställer krav på ett brandskydd som är anpassat efter både förutsättningar och behov.
Tillsammans med avdelningens andra brandingenjör, är uppgiften i teamet att samordna, inrikta, följa upp och utgöra fackmässigt stöd i Försvarsmaktens brandskyddsarbete.
Tjänsten kommer spänna över både organisatoriskt och byggnadstekniskt brandskydd. Detta kan exempelvis innebära;
utveckling och genomförande av utbildningar (både digitala och lektionsbaserade)
utveckling av mallar och stöddokument
rådgivning
Utöver detta ingår att arbeta med uppföljning och analys av exempelvis inspektioner och tillbudsrapporter, utveckla handböcker och reglementen samt samverka med övriga funktionsföreträdare inom brandskyddsområdet. I tjänsten ingår såväl att leda och delta i olika projektarbeten som att bedriva självständigt arbete.
Försvarsmakten verkar i allt från nybyggda lokaler till flera hundra år gamla statliga byggnadsminnen. Detta i kombination med att vi bedriver verksamhet i de flesta verksamhetsklasser och är inne i en tillväxt skapar en stor bredd i de frågor du kommer att arbeta med.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Minst 5 års aktuell samt relevant yrkeslivserfarenhet inom brandskyddsområdet
Brandingenjörsexamen LTH/LTU eller annan kunskap och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Brandinspektör eller motsvarande med kunskap och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant
Relevant erfarenhet av att planera och genomföra brandskyddsutbildningar/föreläsningar
Förmåga att förstå vikten av en korrekt hantering av sekretessbelagd information
B-körkortDina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen bör du vara kommunikativ, ha god samarbetsförmåga samt vara trygg i både dig själv och din yrkesroll. Du ska ha en stark drivkraft att utveckla och förbättra.
Du har en vilja att dela med dig av dina erfarenheter inom organisationen och tycker om att ha en pedagogisk roll. Du är motiverad att hitta lösningar som fungerar för verksamheten och har en förmåga att ta till dig komplexa uppgifter, ibland med korta tidsförhållanden.
Du har förmåga att se när en uppgift kräver noggrann eftertanke och när det är viktigare att den hanteras "tillräckligt bra" för att säkerställa framdrift.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
MCF Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB)
Erfarenhet av att utveckla handböcker eller motsvarande underlag
Erfarenhet av att arbeta i eller med en stor organisation
Erfarenhet av att ha utvecklat och drivit ett systematiskt brandskyddsarbete
Kunskap och erfarenhet från Försvarsmakten eller annan statlig verksamhetÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Stockholm
Sysselsättningsgrad: Heltid, tjänsteresor förekommer regelbundet
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:
Lisa Smas (brandingenjör) eller Jonas Hammarstedt (sektionschef)
Fackliga företrädare
SACO HKV, Camilla Robertsson
Försvarsförbundet OFR/S HKV, Kjell Tetzlaff
SEKO HKV, Lise-Lotte Larsson
OFR/O HKV, Arne Nilsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-14. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Urvalsprocessen kommer att påbörjas efter semesterperioden i mitten av augusti.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 85 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9989906