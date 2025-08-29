Brandskyddsspecialist - var med och starta upp vår verksamhet i Skåne!
Brandsäkra Norden AB / Säkerhetsjobb / Malmö Visa alla säkerhetsjobb i Malmö
2025-08-29
Vi söker en engagerad och självgående brandskyddsspecialist som vill ha en nyckelroll i vår verksamhet på Brandsäkra. Du blir först på plats i Skåne och får en unik möjlighet att bygga upp och etablera vår närvaro i regionen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Service, installation och underhåll av brandskyddsutrustning.
Besiktningar, utredningar och rådgivning inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Planering och bokning av egna uppdrag samt kundkontakt för att anpassa lösningar efter behov och lagkrav.
Nära samarbete med kollegor samtidigt som du tar ett stort eget ansvar för att utveckla vår verksamhet i Skåne.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete inom brandskydd, SBA och förebyggande säkerhet.
Är självgående, noggrann och har god problemlösningsförmåga.
Trivs med att bygga relationer och utveckla en ny marknad.
Har en god kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt.
Erfarenhet från Räddningstjänst eller liknande samt SMO-utbildning är meriterande.
Innehar B-körkort och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
En unik möjlighet att vara först på plats i Skåne och bygga upp verksamheten.
En nyckelroll i ett snabbväxande och innovativt företag.
Korta beslutsvägar, öppet klimat och möjlighet att påverka.
Fast grundlön, pension och friskvård.
Personlig introduktion och utbildning.
Placering: Malmö med omnejd - möjlighet att påverka etableringen!
Välkommen att bli en del av Brandsäkra och bidra till ett tryggare samhälle! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: jobb@brandsakra.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Brandskyddsspecialist Skåne". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandsäkra Norden AB
(org.nr 556970-3720) Jobbnummer
9483648