Brandskyddskontrollanter till Räddningstjänsten Storgöteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
Att vara en del av Räddningstjänsten Storgöteborg är att vara en del av något större än en själv.
Vi ser det som en förmån att få vara någon andra kan lita på. Någon som aldrig ger upp, som alltid är uppe på fem. Vi är en modig organisation som tar hand om varandra. Vi är först in för att lösa problemet och sist ut för att säkra upp. Ytterst handlar allt vi gör om att skapa ett tryggare samhälle. Det engagemanget präglar hela vår organisation och skapar en svårslagen känsla av att vara behövd.

Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta som brandskyddskontrollant och bidra till ett tryggare samhälle genom ett meningsfullt uppdrag. På avdelningen Samhällsskydd arbetar vi med rådgivning samt utför kontroller för att förebygga bränder och öka säkerheten. Som brandskyddskontrollant är du en del av detta arbete där din insats gör skillnad.
Räddningstjänstens uppdrag är att skapa ett tryggare samhälle, där ditt arbete har en central roll. Det är ett ansvarsfullt uppdrag och vi värdesätter kvalitet före kvantitet. Vi arbetar aktivt för att säkerställa ett effektivt brandskydd i fastigheter i och omkring Göteborg. För att lyckas med det använder vi moderna digitala verktyg och följer utvecklingen noggrant. Tekniken går snabbt framåt, därav ser vi gärna att du har ett intresse för digitalisering samt lätt för att ta till dig nya system och arbetssätt.
Det här är en flexibel roll där du tillbringar mycket tid ute på fältet. Vi söker en person som har ett professionellt bemötande i sina kontakter och en problemlösande inställning.
I rollen kommer du att
• Genomföra och dokumentera brandskyddskontroller, t.ex. rökkanaler, skorstenar och storkök
• Använda digitala lösningar för att säkerställa brandskydd i fastigheter
• Samarbeta med teamet för att utveckla och förbättra arbetssätt och processer
• Ge rådgivning och stöd till kunder och kollegor
• Delta aktivt i vårt kontinuerliga förbättringsarbeteKvalifikationer
• Utbildning Skorstensfejartekniker
• B-körkort
Meriterande om du har
• Erfarenhet av brandskyddskontroller
• God digital förmåga och kompetens
• Intresse och erfarenhet av juridiska- eller teknikfrågor
För att lyckas i denna roll behöver du vara lyhörd, flexibel och samarbetsinriktad. Du är noggrann, strukturerad och tar ansvar för dina uppgifter. Du trivs i kontakten med både kunder och kollegor, har ett pedagogiskt förhållningssätt och gillar att lösa problem. Din kvalitetsmedvetenhet och vilja att bidra positivt till verksamheten gör dig till en viktig del av teamet.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du en flexibel arbetsmiljö där kamratskap och engagemang för ett tryggare samhälle står i centrum. Här får du möjligheten att växa både som individ och i samarbete med andra. Vi erbjuder flextid för att ge dig en bra balans mellan arbete och privatliv samt fysisk aktivitet på arbetstid.

Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Så ansöker du
Ansök senast: 15 januari 2026
Referensnummer: RSG 2025/815

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
