Brandportar Sweden söker en Teknisk kalkylator (B2B)

Brandportar Sweden (T-center Sverige AB) importerar brand-, säkerhet- och specialportar. Vi säljer och installerar portar tillsammans med våra återförsäljare över hela Sverige. Företaget växer och vi söker en teknisk kalkylator som kan hjälpa våra kunder att ta fram passande och skyddande portlösningar för olika typer av projekt.
Om rollen
Vi söker en driven och lösningsorienterad person med byggtekniska kunskaper som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Rollen innebär att bygga långsiktiga kundrelationer, förstå kundens behov och erbjuda tekniska passande portlösningar.
Du kommer att arbeta nära både projektledare, konstruktörer, arkitekter och slutkunder. Rollen innebär att vara den viktiga länken mellan fabrik och beställare.
Ansvara för hela säljprocessen - från prospektering till avslut
Bygga och utveckla relationer med kunder inom bygg, entreprenad och industri
Läsa och tolka byggtekniska ritningar för att förstå projektens krav och föreslå rätt portlösningar
Ta fram offerter och presentera tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt
Kommunikation med leverantörer/tillverkare inom Europa
Delta i digitala kundmöten (fysiska möten kan förekomma)
Kvalifikationer
Erfarehnheter inom minst två av nedan punkter är ett krav:
Erfarenhet av teknisk försäljning eller projektförsäljning, gärna inom bygg, entreprenad eller liknande
God förmåga att läsa och förstå byggtekniska ritningar
Erfarenhet inom försäljning (B2B)
Erfarhenhet av offert- och orderhantering
Teknisk förståelse genom utbildning eller praktisk erfarenhet
God kommunikativ förmåga - kan tala med både tekniska experter och beslutsfattare
Meriterande
Kunskap inom brandklassificeringar eller olika typer av skyddsklassificeringar
Erfarenhet av CAD eller andra ritningsprogram
Erfarenhet inom maskindrivna produkter
Fortnox affärssystem
Microsoft - OutlookDina personliga egenskaper
Strukturerad och självgående
Relationsskapande och lyhörd för kundens behov
Lösningsorienterad och analytisk
Vi erbjuder
En spännande roll i ett växande företag där du får kombinera försäljning med teknik. Hos oss blir du en del av ett engagerat team, får möjlighet att utvecklas, påverka och vara med på vår fortsatta resa framåt.
Vill du bli en del av oss? Vänligen skicka personligt brev samt CV till ansokan@tcenter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
