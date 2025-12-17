Brandmän till Sörmlandskustens räddningstjänst (semestervikariat)
Nyköpings kommun, Räddning och säkerhet / Brandmansjobb / Nyköping Visa alla brandmansjobb i Nyköping
2025-12-17
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun, Räddning och säkerhet i Nyköping
Sörmlandskustens räddningstjänst, där Nyköpings kommun är huvudman, ansvarar för räddningstjänsten och beredskapsplaneringen i kommunerna Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa. Inom organisationen finns samordningsansvaret för Nyköpings kommuns samlade säkerhetsarbete. Hos oss arbetar ca 200 medarbetare varav ca 60 är heltidsanställda och övriga arbetar som räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandmän). Vårt uppdrag är att öka tryggheten och minska utsattheten för oönskade händelser samt förhindra olyckor för de ca 95 000 invånarna i våra fyra kommuner.
Vi söker nu brandmän för semestervikariat under sommaren 2026Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Vår arbetsplats bygger på att alla är med och tar ansvar för vårt gemensamma, breda uppdrag som beskrivs i kommunernas handlingsprogram. Uppdraget innebär både traditionell räddningstjänst men även krishantering, internt skydd, brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd.
Vi har korta beslutsvägar, ett delegerat ansvar. Som brandman har du många kontakter med kommuninvånare i både vardagliga Samt vid olyckor. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna roll. Det är bland annat viktigt att du är flexibel, har lätt för att samarbeta och är positiv och initiativrik.
Brandstationen i Nyköping är en heltidsbemannad station. Härifrån sköter vi om vår gemensamma organisation som består av totalt 9 RiB/Värn-stationer. En del av ditt uppdrag som brandman är att serva de övriga stationerna med utbildning, övning, materiel och underhåll. Vidare ingår också underhåll av fordon och utrustning samt insatsförberedande arbete.
Som semestervikarie stöttar du upp ordinarie verksamhet under en period då del av den ordinarie personalen/styrkan har semester. Det innebär att du kan komma ges möjlighet att ansvara för olika uppgifter inom vår verksamhet utifrån din erfarenhet, kompetens och förmåga.Kvalifikationer
Du är utbildad i MSB:s Skydd mot olyckor, alternativt annan utbildning med dokumenterad yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Övriga kvalifikationer:
• innehar körkort klass C
• har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande
• har andra språkkunskaper utöver svenska
• utbildad eller kan utbilda dig till räddningsdykare
• har erfarenhet av sjön, exempelvis kustskepparexamen
Du som söker ska vara inställd på intervjuer och tester 26-01-22 alternativt 26-01-26
Du kallas till tester veckan innan.
För att vi ska handlägga din ansökan måste du bifoga:
• Godkänt rullbandstest för nyanställning på 4,5 km/tim (ej äldre än 3 mån)
• Betyg/intyg som styrker din utbildning
• CV
• Personligt brev
Vi eftersträvar i alla våra rekryteringar en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
Läs mer om Sörmlandskustens räddningstjänst på www.skrtj.se
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940) Arbetsplats
Nyköpings kommun, Räddning och säkerhet Kontakt
Enhetschef
Malin Holm malin.holm@nykoping.se Jobbnummer
9648433