Brandmän till Sörmlandskustens räddningstjänst

På Räddning och Säkerhet skapar vi dagligen trygghet för cirka 95 000 invånare i Nyköpings, Oxelösunds, Gnestas och Trosas kommuner. Vårt uppdrag spänner sig över hela spektret inom civil beredskap och säkerhet. Vi arbetar med allt från brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd till räddningstjänst och civilt försvar. Nyköpings kommun är vår arbetsgivare och vi bedriver verksamhet i Gnesta, Oxelösund och Trosa genom civilrättsliga avtal. All räddningstjänstverksamhet, såväl den förebyggande som den skadeavhjälpande, samlar vi på en avdelning under namnet Sörmlandskustens räddningstjänst.
Att vara en del av Sörmlandskustens räddningstjänst är att vara en del av något större än en själv. Vår uniform inger förtroende och vi ser det som en förmån att få vara någon andra kan lita på. Ytterst handlar allt vi gör om att skapa ett tryggare samhälle. Det engagemanget präglar hela vår organisation och skapar en känsla av att vi har ett viktigt och meningsfullt uppdrag.
Vi erbjuder våra medarbetare flera förmåner, så som friskvårdbidrag, rabatter genom Nyköpings kommuns personalförening, sjukvårdsersättning upp till 1100 kronor och föräldrapenningtillägg.
Vid operativ tjänstgöring erbjuder vi också läkarundersökningar, bidrag för sport-bh och fysskor, TBE-vaccin. Du får självklart behålla din SAP-R om sådan finns.
Vår arbetsplats bygger på att alla är med och tar ansvar för vårt gemensamma uppdrag som beskrivs i kommunernas handlingsprogram. Uppdraget innebär utöver traditionell räddningstjänst även krishantering, internt skydd, brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd.
Vi arbetar aktivt med grupputveckling och ledarskap, och är övertygande om att vi kan göra varandra bättre. Vi söker dig som är en lagspelare och som kan identifiera förbättringsmöjligheter i organisationen så att vi kan fortsätta utvecklas. Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap och erbjuder frihet under ansvar.
Vi behöver förstärka enhetens operativa bemanning. Övriga arbetsuppgifter utformas i samråd med dig utifrån din kompetens, bakgrund och intressen. Brandstationen i Nyköping är en heltidsbemannad station. Härifrån sköter vi vår gemensamma organisation som består av en heltidstation och nio RiB/värn-stationer. Utöver det operativa arbetet är även en del av ditt uppdrag som brandman att serva de övriga stationerna med utbildning, övning, materiel och underhåll. Vidare ingår också underhåll av fordon och utrustning samt insatsförberedande arbete.
Vi söker dig som kan utmana oss till att tänka i nya banor och vi vill utmana dig för att du ska växa i din roll. I rollen kan det vara aktuellt att leda interna projekt, och delta i olika nätverk inom Räddningsregion östra Svealand.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för räddningstjänstens uppdrag. Tjänsten är placerad på enheten räddningsinsats, som tillhör avdelningen Skydd Mot OlyckorKvalifikationer
Du:
• Är utbildad i MSB:s Skydd mot olyckor, alternativt annan utbildning i MSBs regi med dokumenterad yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Innehar körkort klass C
• är utbildad eller kan utbilda dig till räddningsdykare
• har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande:
• har tidigare erfarenhet av heltidsarbete inom räddningstjänst.
• har utbildningen Styrkeledare/Räddningsledning A/LK 1
• har erfarenhet av sjön, exempelvis kustskepparexamen
• har andra språkkunskaper utöver svenska
För att vi ska handlägga din ansökan måste du bifoga:
• Godkänt rullbandstest Krav: 4,5 km/tim (ej äldre än 3 mån),
• Betyg/intyg som styrker din utbildning
• CV
• Personligt brev
Du som söker ska vara inställd på att närvara på testdag 26 -01-22 alternativt 26, du kommer att kallas veckan innan.
Vi söker 1-2 för tillsvidaretjänst och 1 för långtidsvikariat på 1 år.
Vi eftersträvar i alla våra rekryteringar en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
Läs mer om Sörmlandskustens räddningstjänst på www.skrtj.se
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
