Brandmän till Räddningstjänsten Storgöteborg
Göteborgs kommun / Brandmansjobb / Göteborg Visa alla brandmansjobb i Göteborg
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning
Att vara en del av Räddningstjänsten Storgöteborg är att vara en del av något större än en själv. Vi ser det som en förmån att få vara någon andra kan lita på. Någon som aldrig ger upp, som alltid är uppe på fem. Vi är en modig organisation som tar hand om varandra. Vi är först in för att lösa problemet och sist ut för att säkra upp. Ytterst handlar allt vi gör om att skapa ett tryggare samhälle. Det engagemanget präglar hela vår organisation och skapar en svårslagen känsla av att vara behövd. Dina arbetsuppgifter
Som brandman är du ofta först på plats vid bränder och olyckor och behöver vara lugn och trygg även i pressade situationer. Men minst lika viktig är din empatiska förmåga. En stor del av jobbet handlar om att förebygga olyckor genom att informera och utbilda, såväl i det snabba mötet i en trappuppgång som i ett klassrum, och därför tror vi att du är bra på att prata med människor och skapa förtroende.
I rollen ingår också övning, utbildning och underhåll av utrustningen. Som du hör är ingen dag den andra lik. Du behöver ha förmågan att se helheten och snabbt kunna anpassa dig efter nya situationer.
Du ska både kunna hjälpa människor i kris samt ha förmågan att hantera praktiska moment kopplat till yrket. Yrket förutsätter alltså fysiska, praktiska och sociala färdigheter och att du är drivande, lyhörd och bra på att samarbeta.
Varför RSG?
Att vara en del av Sveriges största Räddningstjänstförbund med 14 heltidsstationer, från Kungsbacka i söder till Lilla Edet i norr, innebär många möjligheter och potentiella arbetsplatser under din karriär. Vi har flertalet specialistfunktioner såsom UAS, avancerad indikering, spårvagnslyft, NUSAR samt dykeri. Vi har egna övningsanläggningar och utveckling är en del av RSG:s vardag och drivs genom som ett nationellt utvecklingscenter för att vara i framkant med den senaste tekniken och effektivaste lösningarna. På Räddningstjänsten Storgöteborg är vi övertygade om att olikheter gynnar vårt arbete. Vem du än är ser vi fram emot att jobba med dig, förutsatt att du delar vår vision om att arbeta tillsammans för en trygg och säker värld med våra ledord i ryggen; trygghet, säkerhet, omtanke. Utöver det behöver du ha;
Du behöver ha:
• SMO-examen,
alternativt, SRV:s tidigare 15-veckors brandmannautbildning.
• alternativt minst fem års erfarenhet som RiB-brandman på RSG och Grib-utbildning.
• Arbetat minst 3 månader heltid som brandman på en räddningstjänst.
• Intyg på sim- och livräddningsprovet Guldbojen.
• C-körkort
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du arbetat under längre tid som brandman eller om du har utbildning alternativt arbetat med vård- och/eller omsorg eller praktiska hantverksyrken. Vi ser även det som meriterande om du har arbetat som ledare och/eller pedagog eller har fullgjord värnplikt. Kanske innehar du ett CE-körkort med vana att hantera tyngre fordon? Har du andra språkkunskaper utöver svenska och engelska? Sitter du inne på något av dessa meriter? Upplys oss om detta i din ansökan!
Så här ansöker du
Skapa ett konto i Varbi för att kunna bifoga filer till din ansökan och besvara urvalsfrågorna.
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla följande bifogade filer:
CV och personligt brev
Examensbevis från SMO-utbildning eller SRV:s äldre 15-veckors brandmannautbildning.
Intyg på sim- och livräddningsprovet Guldbojen genomfört september 2025 eller senare, där nerdyk 3-4 m ska ha ingått. Intyget ska vara undertecknat av simlärare/badmästare/badvakt med personens namnförtydligande, telefonnummer och var det utförts.
Kopia på C-körkort.
Vi vill påminna dig som söker heltidstjänst, som även är intresserad av att arbeta som sommarvikarie 2027, att i så fall skicka in en separat ansökan till sommarvikariat.
Rekryteringsprocessen
Efter vi mottagit din ansökan görs ett urval baserat på krav och meriter. Går du vidare kallas du till testdag på Friidrottens hus i Göteborg och har möjlighet i mån av plats att välja mellan en utav dagarna: 15 och 29 september. Anställningstesterna består utan inbördes ordning av stress-, fys- samt höjdtest. Om du är nyfiken på att veta mer och vill förbereda dig på de fysiska testerna kika på vår hemsida under: Jobba som brandman - Jobba med oss - RSGBG. Har du sedan tidigare genomfört stress- och eller höjdtest med godkänt resultat gör du inte om detta moment igen. Efter godkända tester kallas du till digital intervju. Därefter görs ytterligare urval och går du vidare tas referenser och sista steget i processen är rullbandstest 5,6 km/tim, 8o, medicinska kontroller enligt AFS 2023:15, samt alkohol- och drogtest.
Arbetet innebär skifttjänstgöring vilket idag innefattar tvåskift med delat dygn på vardagar samt dygn på lördagar och söndagar. Du anställs av Räddningstjänsten Storgöteborg och din placering sker på någon av heltidsstationerna i förbundet.
Tillträde våren 2027.
Med anställning följer krigsplacering med allmän tjänsteplikt, vilket innebär att du kan kallas att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap inom totalförsvaret.
Vi strävar efter att bättre kunna spegla samhället i stort varför vi gärna ser kvinnliga sökande och sökande med annan etnisk bakgrund.
Är du intresserad av att jobba med oss? Hör av dig så berättar vi mer om tjänsten!
Välkommen med din ansökan, senast den 30 augusti.
Fackliga kontaktpersoner
Fackliga kontaktpersoner för SACO, Ledarna, Vision och Kommunal nås via växeln på 031-335 26 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Åvägen 2 (visa karta
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412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Storgöteborg Kontakt
Hälsosamordnare
Mikael Wennerbeck mikael.wennerbeck@rsgbg.se 070-5718087 Jobbnummer
9966754