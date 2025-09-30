Brandman till Räddningstjänsten Mälardalen
Räddningstjänsten Mälardalen / Brandmansjobb / Västerås Visa alla brandmansjobb i Västerås
2025-09-30
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Räddningstjänsten Mälardalen i Västerås
, Hallstahammar
, Köping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning
Att arbeta som brandman hos oss innebär att du blir en viktig del av vår Räddningsavdelning och får tillhöra ett engagerat team som varje dag arbetar för att skapa trygghet och säkerhet för alla våra invånare.
Hos oss väntar en meningsfull och varierad arbetsdag. Du deltar i livräddande insatser, utbildningar och regelbundna övningar, samtidigt som du är med och stärker våra operativa förmågor. Du möter medborgare i olika sammanhang och står redo att agera när människor behöver oss som mest. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald, där vi strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö för alla.
Vårt fantastiska läge i Sverige, i hjärtat av Mälardalen, ca en timme med bil från exempelvis Stockholm, Uppsala och Örebro gör det enkelt att resa till och bo här.
Vi är stolta över att ha Sveriges nyaste och mest moderna övningsfält - station och övningsfält Eriksberg. Här kan deltids- och heltidsbrandmän träna och öva på verklighetstrogna scenarier, som trafik- och tågolyckor, vattendykning, räddning i rasmassor och rökdykning i flerfamiljshus. Det ger dig som brandman både trygghet och kompetens att hantera komplexa situationer när det verkligen gäller.
Vi erbjuder dig
- Ett spännande och utvecklade jobb där du får möjlighet att öva räddningsinsatser på Sveriges modernaste övningsfält - station och övningsfält Eriksberg.
- Erfarenhet av att tillhöra ett större sammanhang, genom vårt medlemskap i RRÖS (Regional Räddningstjänst Östa Svealand) vilket ger både dig och organisationen goda möjligheter till samverkan och utveckling.
- Möjlighet att utveckla specialkompetenser, som exempelvis vattendykning, nationell kem-enhet eller RTR (Ras Tung Räddning), vilket öppnar dörrar för personlig utveckling och fördjupning.
- Hög delaktighet i verksamhetens utveckling där du är med och påverkar, oavsett om det gäller grupp-, enhetsansvar eller organisationsövergripande frågor.
- En arbetsplats med fokus på medarbetarskap och ledarskapsutveckling, med möjlighet att växa både som individ och i grupp.
- Vi erbjuder dig en spännande och stimulerande arbetsplats i ständig utveckling, där vi jobbar aktivt med medarbetarskap och ledarskap. Dina arbetsuppgifter
- Genomföra operativa räddningsinsatser vid bränder, olyckor och andra nödsituationer.
- Utföra löpande underhåll av utrustning och fordon för att säkerställa att allt fungerar när det behövs som mest.
- Delta i regelbundna övningar för att stärka din egen kompetens och utveckla vår gemensamma förmåga att agera effektivt i skarpa lägen.
- Möta kommuninvånare och förebygga olyckor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Examen från SMO eller ha genomgått motsvarande utbildning enligt äldre utbildningssystem.
- Körkort med BC-behörighet.
- Grundutbildning rök- och kemdykare enl. AFS med godkänd läkarundersökning vid anställningens början.
- Godkänt rullbandstest enligt AFS 2019:3 inte äldre än tre månader bifogas ansökan.
- Godkänt intyg för att ha klarat simkunnighetskraven enligt Guldbojen, inte äldre än tre månader bifogas ansökan.
- God svenska i tal och skrift samt god datorvana* God svenska i tal och skrift samt god datorvana
Vi söker dig som har en bra förmåga att samarbeta och verka i grupp. Vi vill att du är initiativtagande och vill vara delaktig i att driva RTMD:s viktiga samhällsuppdrag framåt. Ibland kommer du ställas inför uppgifter som kräver att du både är kreativ och har en problemlösande förmåga.
Det är meriterande om du har:
- Yrkeserfarenhet från deltid eller heltid inom räddningstjänsten
- Räddningsdykarutbildning
- Skepparexamen klass 8
- Erfarenhet av att arbeta med Kem och farliga ämnen
- Erfarenhet av att arbeta med Ras och tung räddning
- Erfarenhet av repräddning
Tester
I linje med och beslut kring nya riktlinjer för en hållbar yrkesprofil, ett beslut taget inom RRÖS (Räddningsregion Östra Svealand), kommer vi att använda oss av samma tester inom hela räddningsregionen. Testerna består av:
- Simprov - 1. Längd-sim. 200 meter valfritt simsätt bröst eller crawl på tid. Maxtid 4:30 minuter.
- 2. Livräddning 25m, nerdykning för att hämta docka, 25 m hem-simning. Maxtid 1:50 minuter
- Höghöjdsprov
- Klaustrofobitest i form av rökdykningsmoment
- Fystester
- Gripstyrka
- Sälrodd
- Konditionstest (pyramiden)
- Strukturerad intervju
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
- Fysträning under varje arbetspass samt möjlighet till skobidrag för träning med 1 000 kr/år.
- 31-32 semesterdagar för dig över 40 år.
- Du får ta ut semester redan samma år du tjänar in den.
- Lönetillägg vid föräldraledighet.
- Du har möjlighet att växla semesterdagstillägget mot 5-6 extra lediga dagar per år.
OM OSS
Räddningstjänsten Mälardalen är ett kommunalförbund för räddningstjänst och förebyggande brandskydd mellan kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås. Vi är i dag cirka 280 medarbetare som alla strävar efter att nå det olycksfria samhället. Riskbilden är bred genom hamn, oljehamn, flygplats, ett antal större industrier, europaväg, riksvägar, höga byggnader, undermarks anläggningar samt gammal kulturbebyggelse. Detta garanterar en arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter.
Vid anställning hos oss blir du krigsplacerad.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/30". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Mälardalen
(org.nr 222000-1271) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Mälardalen Kontakt
Tommy Grip 010-1798200 Jobbnummer
9532241