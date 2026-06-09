Brandman till Industribrandförsvaret
Elcoline AB / Brandmansjobb / Karlskoga Visa alla brandmansjobb i Karlskoga
2026-06-09
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Elcoline är en nordisk leverantör av industriellt underhåll och drifttjänster. Vi är experter på att upprätthålla tillgängligheten av tekniska processer inom industrin och i den offentliga sektorn, att hjälpa våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. Vår ambition är att vara en förebild i branschen och det ledande tekniska tjänsteföretaget. Koncernen har ca 1000 anställda varav vi i Sverige är ca 250 anställda och omsätter ca 500 MSEK. Vårt svenska huvudkontor är placerat i Karlskoga där merparten av verksamheten är belägen. Vi finns även i Västerås, Arboga och Degerfors. Läs gärna mer på hemsidan www.elcoline.se
Vi söker Brandman till Industribrandförsvaret
Är du brandman och gillar kundkontakt, trivs med att arbeta i team och verkligen vill göra skillnad? Här blir du en del av ett glatt gäng som stöttar varandra till framgång i en tillåtande miljö med stor frihet under ansvar. Du innehar kanske rollen som deltidsbrandman idag men vill utöva yrket på heltid. Varmt välkommen till Industribrandförsvaret Elcoline!
Vi erbjuder dig:
Spännande och varierande arbetsuppgifter inom förebyggande brandskydd.
Samarbete inom teamet med erfarna kollegor.
Kundkontakter inom en kraftigt expanderande industri.
Ett fritt arbete där du självständigt i dialog med teamet planerar din arbetsdag.
Förmånspaket.
Om enheten:
Du ingår i ett team bestående av Brand- och säkerhetschef samt sju brandmän som utför tillsyns- och skötselarbete relaterat till brandskydd. Vi levererar tjänster inom brandskydd till flera företag inom bland annat försvarsindustrin. Vi utgår från brandstationen vid Björkborns industriområde.
Jag som kommer bli din chef heter Mattias Långström och jag har arbetat på Elcoline sedan 2022 och varit ansvarig för Industribrandförsvaret lika länge. Innan dess har jag jobbat inom kommunal räddningstjänst i olika befattningar. För mig är det viktigt att vi i teamet tillsammans arbetar för den bästa arbetsmiljön och trivseln! Har du frågor – kontakta mig gärna!
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Inom brand och sjukvård jobbar vi till störst del med förebyggande säkerhetsåtgärder men tjänsten innefattar också akuta utryckningar vid larm.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och genomföra övningar och utbildningar relaterat till brandskydd hos våra kunder.
Rapportera och dokumentera systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Skötsel och kontroll av brandredskap, brandlarm, sprinkleranläggningar, hjärtstartare, mm.
Gasmätningar
Upprätta utrymningsplaner.
Underhåll och skötsel av brandbilar, räddningsmateriel och brandstation.
Ingå i beredskapen efter upplärning.
Kvalifikationer:
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom räddningstjänst och med förebyggande brandskyddsarbete.
Grundutbildning som brandman: GRIB-utbildning eller motsvarande alternativt utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) eller motsvarande.
Har du dessutom utbildning inom räddningsledare A eller motsvarande är det meriterande.
Godkänd läkarundersökning och rullbandstest.
B-körkort. BE- och C-behörighet är meriterande.
God datavana (Officepaketet) är ett krav.
Tjänsten kräver att du godkänns vid säkerhetsprövning.
Vid beredskap är kravet på inställelsetid 10 min.
Dina personliga egenskaper:
För att trivas hos oss bör du vara noggrann, självgående och nyfiken samt mån om våra brandbilar och brand- och räddningsutrustning. Du har en positiv inställning, är serviceinriktad med kunden i fokus och ett föredöme när det gäller säkerhet. Din förmåga att kommunicera är viktig då vi har ett tätt samarbete inom teamet och med våra kunder. Stämmer detta in på dig? Tveka inte att höra av dig!
Om anställningen:
Tillsvidareanställning, heltid. Individuell lönesättning. Placeringsort är Karlskoga. Tjänsten är säkerhetsklassad varför säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer genomföras.
För frågor kontakta:
Brand- och säkerhetschef Mattias Långström
Tel. 073-687 38 05
E-postadress: mattias.langstrom@elcoline.se
Fackliga företrädare:
Tomas Medeskog, Unionen
E-postadress: tomas.medeskog@elcoline.se Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Urval och intervjuer sker löpande.Så ansöker du
Sänd ditt CV samt personliga brev till personal@elcoline.se
Märk ämnesraden med brandman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: personal@elcoline.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elcoline AB
(org.nr 559379-8761), http://www.elcoline.se
Nobelkrutsvägen 6 (visa karta
)
691 33 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Brandstationen Jobbnummer
9955299