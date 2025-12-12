Brandmän till heltidsorganisationen i Örnsköldsvik
2025-12-12
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Vi söker just nu tre brandmän för tills vidareanställning vid vår heltidsstation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetet som brandman är omväxlande och utmanande. Du ingår i utryckningsstyrka med uppgift att bland annat hantera bränder och olyckor av olika slag. Arbetet består även av övning, objektsbesök, fordons- och materielvård, samt övrigt förekommande arbete inom organisationen som ex. olycksförebyggande arbete såsom utbildning och information.
Din profil, brandman heltid:
Du har genomgått den tvååriga Skydd mot olyckor (SMO) utbildningen, alternativt 15 veckors BmH utbildning. Du har pågående SMO under sista terminen vid tillträde 1/4 2026. Du har GRIB-utbildning med erfarenhet från arbete som brandman RiB. Du har B-körkort (C-kort är meriterande), god fysik och är simkunnig.
Våra tester
Vi planerar för intervjuer och tester under slutet av vecka 3 dock kan tester och intervjuer komma att ske löpande beroende av sökande. I samband med intervju förväntas de sökande att hålla en kort presentation om valfri del som rör brand i byggnad på något sätt under ca 10 minuter, pedagogiskt test. Testerna i övrigt består av:
- Rullbandstest
- Simkunnighet / vattenlivräddning
- Fysiska moment i styrka samt kondition
- Höghöjdstest
- Arbetsrelaterad bana / klaustrofobitest
Innan anställning kan ske ska du genomgå godkänd läkarundersökning som arbetsgivare tillhandahåller. I samband med denna undersökning kommer alkohol- och drogtest genomföras.
Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Vi har som ambition att bedriva räddningsinsatser med hög kvalité och professionalism för drabbade oavsett om det är vardagshändelser eller i kristider. Vi strävar efter att ligga i framkant vad gäller metod, teknik och utrustning sett ur ett nationellt perspektiv. Kvalitets- och miljöfrågor tillsammans med en god arbetsmiljö är centrala delar i vår verksamhet, friska brandmän konceptet är fullt ut implementerat.
Vi är stolta över vår organisation där vi tar hand om varandra och alla är lika viktiga för att klara vårt uppdrag gentemot våra medborgare. Kontakt
Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss:
John Maritz, Personalansvarig skift, tel. 0660-78769. john.maritz@ornskoldsvik.se
Fackliga företrädare
Kommunal: Niklas Graff, brandman tel. 0660-78750 niklas.graff@ornskoldsvik.se
Ansökan & Tillträde
Berätta om dig själv och din bakgrund i bifogat CV och personligt brev. Bifoga kopia på körkort, intyg från SMO eller motsvarande, samt kopior på övriga meriterande utbildningar. Tillträde 1/4 -26 eller enligt ö.k.
För oss är personen det viktiga, vi eftersträvar mångfald och välkomnar alla sökanden. Vi ser fram emot just din ansökan.
Med din anställning följer krigsplacering på Räddningstjänsten med allmän tjänsteplikt, vilket innebär att du är skyldig att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap eller krig.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.
