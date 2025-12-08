Brandmän till Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
På Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) är vi stolta över vårt livsviktiga uppdrag: att rädda liv. Genom en stark operativ förmåga och en välutvecklad förebyggande verksamhet gör vi skillnad varje dag. Välkommen till en arbetsplats som inte väntar på framtiden, vi anpassar oss redan idag för en föränderlig värld och är redo att möta framtiden med beslutsamhet och engagemang.
Världen är i ständig förändring och den trygghet vi tidigare tagit för given är kanske inte självklar idag. Ingen vet vad morgondagen för med sig, men på AVRF vill vi ligga i framkant. Vi vill vara förberedda och organiserade för att möta både förväntade och oväntade utmaningar. Därför söker vi dig, en brandman som med din unika kompetens kan bidra till att vårt förbund står starkt när omvärldens osäkerhet ökar och vår interna förmåga behöver vara som mest robust.
Lokalt vill vi också vara en motkraft mot otrygghet och destruktiva krafter som hotar samhället. Om vi kan bidra till ett tryggt och säkert samhälle genom att vara engagerade trygga förebilder och synliga i samhället så gör vi det utan att tveka.
Med vår heltidsstation i Alingsås samt deltidsstationerna i Vårgårda och Sollebrunn är vi ett litet men starkt förbund. Vi är cirka 100 engagerade medarbetare som varje dag brinner för vårt uppdrag.
Vår nya, moderna räddningsstation i Alingsås som vi delar med ambulansverksamheten utgör den perfekta basen för att växa och möta framtidens utmaningar på bästa sätt. Möjligheten att få arbeta på en ny brandstation anpassad efter dagens verksamhet är få förunnat och något vi värderar högt.
Som arbetsgivare värdesätter vi en hållbar och inkluderande arbetsmiljö där mångfald ses som en styrka. Vi vill ge varje medarbetare möjlighet att växa. Tillsammans bygger vi inte bara en tryggare vardag för våra kommuner, utan också en arbetsplats där varje medarbetare trivs och utvecklas.
Vill du vara med och göra skillnad - nu och i framtiden - Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som heltidsbrandman i operativ utryckningstjänst har du ett varierande och meningsfullt arbete där du bidrar till trygghet och säkerhet i samhället. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att genomföra räddningsinsatser vid bränder, trafikolyckor och andra akuta händelser. För att säkerställa att du kan agera professionellt och effektivt vid larm deltar du regelbundet i utbildningar, övningar och annan kompetensutveckling.
På AVRF prioriterar vi vår kärnverksamhet, att vara redo när det oväntade händer. Därför är vår serviceorganisation förhållandevis liten. Istället förväntas du som brandman ta ansvar för olika områden och bidra till att skapa en fungerande helhet. Detta ger dig stora utvecklingsmöjligheter och en varierad vardag som få andra yrken kan erbjuda.
En annan viktig del av arbetet är dessutom det förebyggande brandskyddet, där du genom information, utbildning och uppsökande verksamhet hjälper medborgare att minska risken för att drabbas av olyckor. Detta arbete sker både i förebyggande syfte och i samband med att en händelse redan inträffat.
Arbetet är skiftbaserat och kräver att du är flexibel, engagerad och beredd att hantera både fysiska och mentala utmaningar. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete och vilja att utvecklas är avgörande för att lyckas i rollen. Som brandman i Alingsås kommer du vara en viktig del i uppdraget att dygnet runt året om verka för ett tryggt och säkert samhälle.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildningskrav:
* Genomförd utbildning skydd mot olyckor eller motsvarande tidigare utbildning.
* Alternativt Grib 2 eller annan tidigare utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, kombinerat med flerårig erfarenhet som brandman samt meriterande erfarenhet (se nedan).
* C-körkort
Meriterande:
* Erfarenheter som stärker vår förmåga att agera självständigt under tider av höjd beredskap eller samhällsstörningar, tex sjukvårdskunskaper, erfarenhet inom säkerhetsarbete, teknisk utbildning/intresse, IT-kunskaper, erfarenhet som fordonsmekaniker.
* Erfarenheter som kan bidra till att stärka vår ordinarie verksamhet, tex MSB-utbildningar eller ledningskurser, högre körkortsbehörigheter, tidigare erfarenhet från räddningstjänsten, pedagogisk erfarenhet.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, personlig mognad, flexibilitet och en stark problemlösningsförmåga. Dessa egenskaper är viktiga för att kunna möta de varierande utmaningar som tjänsten innebär. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du bli kallad till:
* Testdag på Alingsås räddningsstation
Där du genomför en arbetsrelaterad bana som testar din styrka, uthållighet och snabbhet i realistiska situationer som en brandman kan möta. -Rullbandstest -Höjd- och klaustrofobitest där vi säkerställer att du inte har en onormal rädsla för höjder eller trånga utrymmen.
* Intervju:
Här får du möjlighet att berätta mer om dig själv, din motivation och varför du vill arbeta hos oss. Intervjun sker i en avslappnad form där vi lär känna dig och diskuterar hur du passar in som vår framtida kollega. Till intervjudagen önskar vi att du har med dig ett utdrag ur polisens belastningsregister, mer information om tillvägagångssätt när det blir aktuellt.
* Läkarundersökning:
Om du går vidare i processen blir du kallad till vår företagshälsovård för en läkarundersökning. Läkaren kommer att utfärda ett tjänstbarhetsintyg som bekräftar att du är medicinskt godkänd för att utföra rök- och kemdykning. Här görs även ett alkohol- och drogtest.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
