Brandman På 6211. Skyffarb-Pluton Till F 16
F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. Du kommer vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Om enheten
1621. Flygbaskompaniet har i uppgift att upprätthålla flygplatsdriften och tillhör 162. Flygbasbataljonen. 6211. SKYFFARB-pluton tillhör 1621.Flygbaskompaniet och löser följande uppgifter: Fälthållningstjänst, Flygplats- och basräddningstjänst, befattningsutbildning av värnpliktiga, CBRN-tjänst samt fältarbetstjänst (ammunitionsröjning & banreparation). Vi söker nya kollegor till 6211. Skyddflygfältarbetspluton (SKYFFARB) inom Flygplats- och basräddningstjänsten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din befattning arbetar du tillsammans i räddningsgruppen med att drifthålla Uppsala flygplats i alla konfliktnivåer (kris, krig och fred). Som brandman arbetar du i olika roller beroende på vad för larm ni åker på, tillexempel: rökdykare, fordonsförare, sjukvårdare, verktygsman eller klipp- och losstagare. Utöver att drifta flygplatsräddningstjänsten kommer du lösa andra uppgifter inom tillexempel basräddningstjänst (brand i byggnad, trafikolycka, kemolycka) och CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära ämnen). Som brandman arbetar du med hög beredskap och korta insatstider. Räddningsgruppen har kravet på flygplatsen att kunna gå från larm till påbörjad släckinsats på t.ex. JAS 39 Gripen på bara 90 sekunder.
Rollen som brandman innebär även att du är en del av krigsorganisationen som kombattant då du kommer delta i bland annat stridsutbildning. Arbetet bedrivs normalt dagtid måndag till fredag men kvälls-, natt- och dygnstjänst samt övningsverksamhet förekommer.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
God fysisk förmåga (motsvarande FMFysS nivå 2)
B-körkort
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen som brandman ser vi att du är stabil, fokuserad och har en god förmåga att behålla lugnet även i pressade situationer. Du är uthållig, ansvarstagande och har en vilja att utvecklas - både som individ och tillsammans med plutonen. Då vi arbetar nära varandra i skiftgående lag och löser uppgifter i varierande miljöer, är god samarbetsförmåga och prestigelöshet avgörande. Du har ett positivt förhållningssätt, tar egna initiativ och ser lösningar snarare än hinder. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Godkänd värnpliktsutbildning
Genomförd eller pågående befattningsutbildning inom räddning
Erfarenhet av Skyffarb/R3-tjänsten
Erfarenhet från flygplats- eller kommunalräddningstjänst
Erfarenhet från arbete på flygplats
Tunga civila körkortsbehörigheter (C, D, E) och/eller Tunga militära förarbevis
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Civil
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Christian Ahlberg
E-postadress: mailto:christian.ahlberg@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Sara Blom
Mejl: mailto:F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Eric Masser, tfn 076-011 42 30
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-19. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
