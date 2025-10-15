Brandman i beredskap till Umeåregionens brandförsvar
2025-10-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Bli brandman i beredskap
Som brandman får du en gedigen utbildning, spännande arbetsuppgifter och en svårslagen gemenskap i ditt arbetslag.
Men framförallt fyller du en livsviktig samhällsfunktion.
Vi har nio stationer som bemannas av brandmän i beredskap: Vindeln, Åmsele, Robertsfors, Ånäset, Botsmark, Sävar, Tavelsjö, Holmsund och Hörnefors. I Umeåregionens brandförsvar ingår Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner. Som brandman i beredskap har du vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare. När larmet går rycker du ut från den station du tillhör.
Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen.
Är du vår nästa brandman?
Vi letar efter dig med stort engagemang och som delar av din tid kan vara tillgänglig för utryckning. Våra räddningsstyrkor möter ofta komplexa situationer och för att vi ska ha en så bred kompetens som möjligt söker vi människor med olika erfarenhet och bakgrund.
Samarbetsförmåga, att kunna lösa problem och ha en naturlig fallenhet för ett serviceinriktat och respektfullt bemötande - det är några av de egenskaper vi värdesätter högt och behöver i en grupp.
Beredskap hemma och på jobbet
Upplägget varierar men grunden är att du har beredskap var tredje eller fjärde vecka. Under den veckan rycker du ut när larmet går, oavsett om du är hemma eller på jobbet. Vid larm ska du vara på brandstationen på respektive ort inom fem minuter.
De flesta har beredskap dygnet runt men det finns möjlighet till andra lösningar också. Du har även övning en kväll per beredskapsvecka.
Hur ofta åker du på utryckning?
En brandman i beredskap åker på utryckning ca 15 gånger per år och är då borta från jobbet i genomsnitt 30 minuter per gång. Antal utryckningar varierar mellan olika orter.
Vi utbildar dig
Du får den utbildning och övning du behöver av oss. Först en grundutbildning på stationen i Umeå och inom en tvåårsperiod får du gå en utbildning som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på Sandö eller i Luleå. Totalt handlar det om sju veckor.
Du genomför regelbundet interna utbildningar och övningar. De flesta övningspass är förlagda på din lokala station under kvällstid eller någon helg.
Vi står för stora delar av körkortsutbildningen för C-behörighet (tungt fordon) om du inte redan har det.
Du får lön av oss under samtliga utbildningar och övningar.
Det finns möjlighet att börja arbeta innan hela utbildningen är klar.
Anställning och ersättning
Du anställs enligt gällande avtal för RiB. Du får en fast ersättning per beredskapsvecka. Utöver det får du timersättning för utryckning och övningar. Vi betalar också lön under den tid du utbildar dig.
Sysselsättningsgraden varierar mycket beroende på vilken station man jobbar och hur många larm som går.
Vad krävs för att söka?
Det finns ett antal krav du behöver uppfylla för att bli aktuell som brandman och kallas till intervju.
Du ska vara minst 18 år och ha B-körkort.
Du ska bo eller arbeta nära brandstationen på din ort.
Vanligtvis ska styrkan åka från stationen senast 5 minuter efter att larmet har gått.
Du behöver tillåtelse från din ordinarie arbetsgivare att lämna arbetsplatsen vid larm och utbildningar.
Ansök
Vi tar emot ansökningar och gör uttagningar och tester löpande under året.
Här kan du läsa mer om hur ansökan går till Ansökan - så går det till
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
