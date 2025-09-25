Brandmän för sommarvikariat till heltidsorganisationen i Örnsköldsvik
2025-09-25
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten.
Vi söker just nu sommarvikarierande brandmän till vår heltidsstation inför sommaren 2026, vi stärker upp med fyra tjänster.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Arbetet som brandman är omväxlande och utmanande. Du ingår i utryckningsstyrka med uppgift att bland annat hantera bränder och olyckor av olika slag. Arbetet består även av övning, fordons- och materielvård, samt övrigt förekommande arbete inom organisationen som till exempel olycksförebyggande arbete såsom utbildning och information.Kvalifikationer
Du har genomgått den tvååriga utbildningen "Skydd mot olyckor (SMO)" alternativt 15 veckors BmH utbildning. Du har pågående SMO med två terminer avklarade vid tillträde 1/6 2026. Du har GRIB-utbildningarna med erfarenhet från arbete som brandman RiB.
Giltigt körkort med behörigheten B är ett krav, det är meriterande med C-kort. Du behöver också ha god fysik och vara simkunnig.
Våra tester
Vi planerar för intervjuer och tester under vecka 46. I samband med intervju förväntas de sökande att hålla en kort presentation inom valfritt område som rör yrket brandman under ca 10 minuter. Testerna i övrigt består av:
- Rullbandstest
- Simkunnighet
- Fysiska moment i styrka samt kondition
- Höghöjdstest
- Arbetsrelaterad bana / klaustrofobitest
Innan anställning kan ske ska du genomgå godkänd läkarundersökning som arbetsgivare tillhandahåller. I samband med denna undersökning kommer alkohol- och drogtest genomföras.Om företaget
Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Vi har som ambition att bedriva räddningsinsatser med hög kvalité och professionalism för drabbade oavsett om det är vardagshändelser eller i kristider. Vi strävar efter att ligga i framkant vad gäller metod, teknik och utrustning sett ur ett nationellt perspektiv. Kvalitets- och miljöfrågor tillsammans med en god arbetsmiljö är centrala delar i vår verksamhet.
Värdeord som omtanke, kunskap och trygghet genomsyrar vårt arbete och ett jämlikt förhållningssätt är viktigt för oss. För oss är personen det viktiga, vi eftersträvar mångfald och välkomnar alla sökanden. Vi ser fram emot just din ansökan.
Berätta om dig själv och din bakgrund i bifogat CV och personligt brev. Bifoga kopia på körkort, intyg från SMO eller motsvarande, samt kopior på övriga meriterande utbildningar.
Tillträde 1/1 -26 eller enligt överenskommelse.
Med din anställning följer krigsplacering på Räddningstjänsten med allmän tjänsteplikt, vilket innebär att du är skyldig att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap eller krig.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/490". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Joel Backa, stf. styrkeledare 0660-78750,joel.backa@ornskoldsvik.se Jobbnummer
9525511