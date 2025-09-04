Brandlarmstekniker till Telos Telemontage i Karlskoga!
2025-09-04
Vill du arbeta med teknik som gör skillnad - på riktigt? Trivs du med att ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett engagerat team? Då kan det här vara jobbet för dig!
OM TJÄNSTEN
Telos Telemontage växer och söker nu en brandlarmstekniker som vill vara med och vidareutveckla deras verksamhet. De arbetar med tekniska helhetslösningar och har lång erfarenhet inom installation, service och driftsättning av brandlarmsystem.
Som brandlarmstekniker hos Telos Telemontage får du en central roll i att skapa trygga miljöer för deras kunder. Du arbetar i nära kontakt med både kollegor och kunder och får möjlighet att utvecklas i en varierad och tekniskt utmanande vardag.
Du erbjuds
• En självständig roll med stort ansvar
• En vardag fylld med varierande projekt och tekniska utmaningar
• Ett team med kompetenta och hjälpsamma kollegor
Dina arbetsuppgifter
• Utföra service, felsökning och underhåll av brandlarmssystem
• Installera och driftsätta brandlarmanläggningar hos kunder
• Dokumentera utförda arbeten och säkerställa att installationerna uppfyller aktuella krav
• Delta i projekt från start till färdig lösning
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års erfarenhet av arbete med brandlarm eller liknande tekniska system
• Har en el- eller teleteknisk utbildning på minst gymnasienivå
• Har god datorvana och kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska
• Har B-körkort
• Trivs i kundkontakt, är serviceinriktad och lösningsorienterad
• Tar ansvar för ditt arbete och gillar att jobba både självständigt och i team
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av att jobba med passage- och säkerhetssystem
• Certifierande utbildningar inom brandlarm
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Telos Telemontage är en etablerad aktör inom brand- och säkerhetslösningar, med kunder inom stat, kommun, industri, vård och regioner. Vi är en del av den större Prosero Security-koncernen men drivs med stor självständighet och lokal förankring. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
