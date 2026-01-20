Brandlarmstekniker bli behörig ingenjör hos oss
Varför jobba på SafeTeam?
Vi på SafeTeam är övertygade om att vi kan göra fantastiska saker tillsammans när vi trivs och mår bra på vår arbetsplats. Därför jobbar vi medvetet med att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för alla medarbetare. Vi lever våra värderingar; Schyssta, Servicefokuserade och Säkra.
SafeTeam är stort nog för att erbjuda utvecklingsmöjligheter, stabilitet, kollektivavtal och fördelaktiga villkor - men samtidigt litet nog för en alldeles speciell och familjär stämning. Vi jobbar med ett brett produktutbud, allt ifrån passersystem, lås och larm till kameraövervakning, dörrautomatik, inbrottsskydd och brandskydd. Här hamnar du i gott sällskap, vi är cirka 200 härliga kollegor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Mölndal, Trollhättan och Stenungsund.
Vad ingår i jobbet?
Som brandlarmstekniker på vår larmavdelning spelar du en central roll i driftsättning av brandlarmsystem. Som en del av vår brandlarmsgrupp kommer du att arbeta i spännande projekt och blir en nyckelperson i att leverera tekniska lösningar till våra kunder.
Vi är stolta över att endast arbeta med certifierade anläggningar, vilket innebär att vi alltid strävar efter att ligga i framkant när det gäller vår kompetens. Du kommer kunna växa i den här rollen.
Är du inte redan behörig ingenjör eller sakkunnig inom brandlarm kommer utbildning till det ingå i denna tjänst. Det är därför viktigt att du har intresse och vilja till det, samt har den tidigare yrkeserfarenhet som krävs.
Var?
I ljusa och fräscha lokaler på Hildedalsgatan på Hisingen hittar du vår larmavdelning. Här får du sällskap av närmare 40 härliga kollegor: tekniker, projektörer, arbetsledare, koordinatorer, avdelningschefer och regionchef.
Vi satsar mycket på utbildningar och utveckling och är duktiga på att se potential i våra medarbetare och utveckla dessa. Är du en person som bidrar till vår fina laganda och positiva stämning? Då kommer du att trivas hos oss!
Vad kan du?
För att kvalificera till denna tjänst vill vi att du har:
minst 2 års yrkeserfarenhet inom brandlarm, gärna 5 år
en vilja att vidareutbilda dig hos oss till behörig ingenjör och sakkunnig inom brandlarm, om du inte redan har dessa kompetenser
B-körkort
förmåga att ge hög service - "det där lilla extra" - till såväl kunder som kollegor. Service i särklass är nämligen kärnan i vår företagskultur.
Vi söker dig som trivs med ett varierande och tekniskt utmanande arbete och som tycker om att bygga starka kundrelationer.
Vi tror också att du har ett stort driv att vilja lära dig nya tekniska lösningar och produkter, då säkerhetsbranschen utvecklas snabbt. Vi värdesätter även förmåga att vara flexibel och samarbeta tillsammans med kunder och kollegor.
Har du erfarenhet av Schneider Electrics brandlarmsystem, samt av att skapa dokumentation av brandlarmanläggningar är det meriterande.
Passar vi ihop?
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. Vi vill nämligen att du ska passa in i vårt team, trivas och stanna länge! Jobbar du hos oss kommer vi göra allt vi kan för att det ska bli så. Vi hoppas på samma ärliga engagemang från dig.
Vi har formulerat det såhär:
SafeTeams medarbetarlöfte
SafeTeams medarbetarlöfte

Du får jobba i ett proffsigt och familjärt företag där vi vill varandra och våra kunder väl. Här finns en genuin vilja att alltid göra sitt bästa. Vi gör det tillsammans, medarbetare och ledare har ett tätt samarbete hos oss. Det är viktigt att du tar ansvar och är prestigelös för att trivas, i utbyte får du möjligheter att utvecklas, en riktigt härlig gemenskap och en tillvaro som präglas av öppenhet och hjälpsamhet.
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Charlotta Boo, som hanterar både ansökningar och frågor: Mobil: 070 956 70 47 Mail: charlotta@asce.se
Maila din ansökan till charlotta@asce.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: charlotta@asce.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Memory Makers AB
(org.nr 559390-3676), https://safeteam.se/
