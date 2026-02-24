Brandinspektör / Utbildare till förebyggande enheten
2026-02-24
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Räddningstjänsten söker en utbildare till vår förebyggande enhet för extern utbildning.
Förebyggande enheten ansvarar för extern utbildning, tillsyn enligt LSO, tillstånd och tillsyn enligt LBE, rådgivning samt deltagande i samhällsbyggnadsprocessen.
Du är engagerad och pedagogisk och vill arbeta med att utbilda och informera medarbetare inom kommunen och de kommunala bolagens verksamheter samt andra intressenter. Genom att sprida kunskap om hur olyckor kan förebyggas minskar sannolikheten för att allvarliga incidenter inträffar i arbetsplatser, hem och offentliga miljöer.
Genom att sprida kunskap om olycksförebyggande blir du en viktig pusselbit i arbetet för ett säkrare samhälle. Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
planera och genomföra utbildningar och informationstillfällen inom brandskydd, hjärt-lungräddning och andra säkerhetsområden
anpassa utbildningar efter kundens behov
ge rådgivning och information till allmänheten
vara en ambassadör för räddningstjänstens förebyggande arbete
delta i utvecklingsarbete och projekt
Vi söker dig som
- Har god pedagogisk förmåga och trivs med att tala inför grupper.
- Är strukturerad, serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer.
- Har utbildning inom brand och räddning ex. Skydd mot olyckor, GriB-kurserna eller liknande relevant utbildning.
- Har erfarenhet av utbildning eller säkerhetsarbete (meriterande men inget krav).
- Kan uttrycka sig väl i tal och skrift i svenska språket.
- Språkkunskaper utöver svenska är meriterande.
- Har körkort med B-behörighet
Vi erbjuder ett meningsfullt utvecklande arbete där du skapar trygghet och gör skillnad i samhället. Trevliga kollegor och en arbetsplats med stark teamkänsla.
Välkommen in med din ansökan!
Intervjuer kan komma att ske löpande. Glöm inte att bifoga CV och personligt brev. Bifoga även kopia på körkort, intyg från SMO / GriB eller motsvarande, samt kopior på övriga meriterande utbildningar.
Med din anställning följer krigsplacering på Räddningstjänsten med allmän tjänsteplikt, vilket innebär att du är skyldig att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap eller krig.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är Pass, Internationellt ID-kort, Körkort+personbevis från skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
