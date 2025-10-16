Brandinspektör och brandman - delad tjänst
2025-10-16
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten verkar för att Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun för samtliga invånare, även under svåra förhållanden. Vi håller beredskap dygnet runt på våra fem brandstationer på Blidö, i Norrtälje, Hallstavik, Rimbo och Älmsta.
Vårt uppdrag är komplext och vi verkar både förebyggande och skadeavhjälpande. I det förebyggande uppdraget ingår bland annat information, råd och anvisningar till invånare samt utbildning av elever och medarbetare i kommunen. Räddningstjänsten ansvarar för tillsynsärenden avseende brandskydd samt tillstånds- och tillsynsärenden avseende hantering av brandfarliga och explosiva varor. Vi bedriver brandskyddskontroll i egen regi och ansvarar för sotningen som utförs av upphandlad entreprenör.
Den skadeavhjälpande verksamheten omfattar räddningsinsatser vid bränder, olyckor, utsläpp av miljöfarliga ämnen och andra olyckor. Vi samarbetar med 12 andra räddningstjänstorganisationer i Räddningsregion östra Svealand. Vi erbjuder dig
Vill du kombinera ett meningsfullt och utvecklande arbete inom tillsyn och förebyggande brandskydd med operativt arbete som brandman? Hos oss på Räddningstjänsten Norrtälje får du en unik roll där du bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle - både genom myndighetsutövning och genom utryckningsverksamhet.
Uppdraget
Du kommer att vara stationerad vid brandstationen i Norrtälje och tillhöra Enheten samhälsskydd. Ditt uppdrag kommer att vara delat:
• 50 % Brandinspektör - du arbetar som tillsynsförrättare med myndighetsutövning, rådgivning och stöd. Arbetet innebär att du planerar, genomför och följer upp tillsynsbesök hos verksamheter och fastighetsägare. Du dokumenterar digitalt och säkerställer att lagkraven följs. Rollen innebär många kontakter med externa aktörer, vilket gör att din kommunikativa förmåga och förmåga att skapa förtroende är avgörande. På sikt kan andra förekommande sysslor på enheten tillkomma.
• 50 % Brandman - Som skiftgående brandman hos oss blir du en del av ett av våra fyra skiftlag. Utöver utryckningsverksamhet omfattar tjänsten utbildning, övningar samt kontroll och underhåll av vår fordonsflotta. Med tiden kommer du sannolikt att få ansvar för ett specifikt område som du hanterar självständigt eller tillsammans med en kollega.
Enheten samhällskydd
Enheten är en del av Förebyggandeavdelningen. Arbetsuppgifter fördelas inom enheten efter intresse och förmåga, och inkluderar:
• Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor
• Tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor
• Plan- och byggärenden
• Remisshantering och stöd till andra myndigheter
• Information och rådgivning
Det finns möjlighet till fördjupning inom ett arbetsområde av intresse och stor påverkansmöjlighet.
Räddningstjänsten Norrtälje ingår i samverkan med Räddningsregion Östra Svealand och möjlighet finns att medverka i gemensamma grupper med övriga räddningstjänster för erfarenhetsutbyte och samverkan.
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och ansvarstagande. Du har förmåga att planera, prioritera och driva dina arbetsuppgifter framåt på ett självständigt sätt, men trivs också med att samarbeta i team och bidra till gemensamma mål. Du kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper och skapar förtroende i mötet med verksamhetsföreträdare, fastighetsägare och allmänhet.
Dina personliga egenskaper präglas av stabilitet och genomförandeförmåga - viktiga kvaliteter både i det långsiktiga förebyggande arbetet och i de akuta situationer som kan uppstå i det operativa arbetet.
• SMO, GRiB eller motsvarande
• Erfarenhet som brandman
• Mycket god förmåga att utrycka sig i tal och skrift
Meriterande:
• Brandinspektör Tillsyn A, B och/eller RUB
• Civilingenjör inom brandteknik, riskhantering eller motsvarande teknisk utbildning
• Erfarenhet från räddningstjänst, bygglovshandläggning eller brandkonsultverksamhet
• Kunskap om PBL, BBR och relevanta regelverk
• Erfarenhet av att arbeta i Räddningstjänstens verksamhetssystem Daedalos
• Goda kunskaper i engelska
• Körkortsbehörighet C, BE och/eller CE
• LK1, nautisk kompetens och/eller terrängförarutbildning
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: Tillsvidare
•
Omfattning: Heltid
•
Tillträde: Enligt överenskommelse
I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper och lämplighet för yrket.
Intervjuer och tester kommer att genomföras löpande. Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Som anställd hos Räddningstjänsten Norrtälje kommun har du ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Tillgång till träningslokal.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid.
• Möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan.
Om Norrtälje kommun
Norrtälje är en skärgårdskommun i hjärtat av Roslagen. Till ytan är Norrtälje kommun den största kommunen i Stockholms län. Här finner du härlig mix av lantliga miljöer och en stad i tillväxt och utveckling. Norrtälje har småstadens idylliska stadskärna, öppna landskap, natur, hav och en fantastisk skärgård med tusentals öar. När du arbetar i vår kommun har du möjlighet att kombinera ett inspirerande jobb med en aktiv fritid i natursköna miljöer. Närheten till Stockholm, Uppsala och Arlanda öppnar för ännu fler möjligheter.
• Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av de andra nationella minoritetsspråken.
• På Norrtälje kommuns webbplats kan du läsa om kommunens vision - Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
• Ungefär 3 450 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare. Tillsammans arbetar vi efter tre värderingar: invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar.
• Läs mer om Räddningstjänsten Norrtälje kommun Ersättning
