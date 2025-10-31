Brandinspektör/Handläggare till enheten Samhällsskydd
2025-10-31
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Kumla
, Lindesberg
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet. Vi är ett av de större räddningstjänstförbunden i Sverige med våra 28 brandstationer, ca 500 anställda och ett insatsområde som täcker in ca 260 000 invånare.
Vi befinner oss i en spännande expansion och utveckling. Ett operativt samarbete mellan Värmland, Dalarna och Örebro län (Räddningsregion Bergslagen) startade 2020 och i november 2023 stod den gemensamma ledningscentralen Seglet klar, där vi samverkar med Polisen och SOS Alarm. Våren 2026 kommer ytterligare en brandstation färdigställas och invigas i Örebro.
Enheten för Samhällsskydd arbetar att förbygga olyckor, primärt kopplat till brand. Detta sker genom samverkan med andra myndigheter och organisationer, genomföra tillsyn enligt LSO och LBE och tillståndsgivning enligt LBE.
Enheten svarar även för sotningsfrågor. Utöver detta arbetar enheten med information och rådgivning till allmänheten inom området - gällande brandskydd.
Vi är i behov att stärka upp med en medarbetare till enheten för ett givande och roligt uppdrag.
Nerikes Brandkår arbetar aktivt för att vara en jämlik arbetsplats. Därför ser vi gärna sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.
Om tjänsten
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är tillsynsuppdrag enligt lagen om skydd mot olyckor samt enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara. Andra arbetsuppgifter som skulle kunna bli aktuella är remisshantering, gentemot andra myndigheter/organisationer i samband med offentliga tillställningar, alkoholtillstånd m.m.
Har du annan kompetens eller erfarenhet som faller inom verksamhetetens behov, finns det eventuellt möjlighet till andra arbetsuppgifter.
Tjänstens huvudsakliga placering är enligt överenskommelse.
Utvecklingsmöjligheter
Som anställd inom Nerikes Brandkår finns även möjlighet att söka operativa tjänster inom Räddningsregion Bergslagen, som exempelvis larm- och ledningsbefäl.
För tjänsten krävs antingen examen från SMO - Utbildning i skydd mot olyckor, alternativt annan utbildning inom branschområdet som arbetsgivaren anser lämplig, exempelvis inom plan- och bygglagen eller inom byggnadstekniskt brandskydd.
Alternativt kan du ha en utbildningsbakgrund inom exempelvis juridik, teknik eller naturvetenskap som kan vara relevant för enhetens uppdrag.
Det även önskvärt, men inte krav, att du har:
Erfarenhet av tillsynsarbete i kommunal räddningstjänst.
Erfarenhet av handläggning/utredning/tillsyn, inom annan offentlig förvaltning.
Erfarenhet som brandkonsult.
Tjänstens kompetensprofil
Tjänsten innebär flertalet interna och externa kontakter, varför vi ser det viktigt med god samarbetsförmåga.
En stor del av arbetet innebär att författa och bearbeta texter och att ibland muntligen ge råd, information och att kommunicera beslut m.m. Vi ser därför att du har god kommunikativ förmåga, och är trygg att utrycka dig väl i svenska språket i tal och skrift.
Du är självgående och tar ansvar för din uppgift. För detta krävs att du är strukturerad och planerar ditt arbete i förväg. Du sätter upp och håller deadlines. Vidare är du analytisk och har förmåga att samla in och analysera viktig information för att kunna fatta beslut.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att göras.
Anställningsform och tillträde
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Med anställning följer krigsplacering, vilket innebär att du kan kallas att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap inom totalförsvaret.Så ansöker du
Om du tror att du är rätt för denna tjänst ber vi dig skicka in en ansökan bestående av CV, examensbevis från utbildning/-ar och personligt brev, där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du tror att du skulle kunna bidra med.
Tillsättningen av tjänsten kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.
Ansökan skickas via epost till rekrytering@nerikesbrandkar.se
. Märk ansökan genom att skriva "Medarbetare till enheten för Brandskydd" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23.
Ytterligare information
Mats Johansson, 010-176 20 16.
Facklig företrädare nås via Nerikes Brandkårs växel, 010-176 20 00.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: rekrytering@nerikesbrandkar.se Omfattning
