Brandinspektör/Brandingenjör till Olycksförebyggande avdelningen
Jönköpings kommun / Säkerhetsjobb / Jönköping Visa alla säkerhetsjobb i Jönköping
2026-01-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Ditt nya jobb
Som medarbetare på den olycksförebyggande avdelningen blir du en del av ett team med cirka 15 engagerade kollegor med olika kompetenser och erfarenheter.
Tillsammans arbetar vi för att förebygga bränder och andra olyckor i samhället.
En central del av tjänsten är tillsynsarbete enligt Lagen om skydd mot olyckor. Det innebär att du gör platsbesök i olika typer av verksamheter - exempelvis industrier, skolor, vårdinrättningar och publika lokaler - för att bedöma brandskyddet och säkerställa att det uppfyller kraven. Du arbetar nära dina kollegor för att likrikta bedömningsnivåer och utveckla gemensamma arbetssätt.
Om brister upptäcks dokumenterar du dina bedömningar för att sedan formulera tjänsteanteckningar och förelägganden som ställer krav på åtgärder. Det är ett arbete där du kombinerar möten med människor, analytiskt tänkande och tydlig kommunikation - och där du gör verklig skillnad för tryggheten i samhället.
Utöver tillsyn finns stora möjligheter att anpassa arbetsuppgifterna utifrån din bakgrund och kompetens, vilket gör jobbet både omväxlande och utvecklande. Vi ser till att du får en introduktion som matchar din erfarenhet, så att du snabbt kommer in i arbetet och känner dig trygg i din roll.
Vi söker dig som
- är brandingenjör eller har annan passande ingenjörsexamen. Alternativt kan du ha arbetslivserfarenhet från relevant område exempelvis brandskydd, byggteknik, besiktningsfirma eller myndighetsutövning.
- vågar ta initiativ, ser möjligheter i stället för hinder och trivs med att fatta beslut även när förutsättningarna är komplexa.
- har ett pragmatiskt förhållningssätt och en praktisk inställning till problemlösning.
- kan ta ansvar, har ett starkt inre driv och motiveras av att nå resultat tillsammans med teamet.
- är skicklig på att uttrycka dig i skrift och har förmågan att förklara och motivera på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
- har rätt personliga egenskaper och värderingar för rollen som myndighetsperson samt en profil som kompletterar vårt team.
- innehar B-körkort.
Meriterande
Om du har kompetens inom operativ räddningstjänst är det meriterande.
Vi erbjuder dig
- flexibel arbetstid
- friskvårdsbidrag
- träningsmöjligheter på arbetsplatsen
- förkortad arbetstid till sju timmar under juni-augusti
Välkommen till oss
Räddningstjänsten i Jönköping är en organisation med stort hjärta och ett tydligt uppdrag - att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi arbetar brett med att förebygga och hantera olyckor inom kommunens geografiska område. Vårt ansvar omfattar bland annat brandskyddsfrågor, operativa insatser, samordning av kommunens skydd mot olyckor, brottsförebyggande arbete och krisberedskap.
Hos oss möts du av en arbetsplats med stark gemenskap och en kultur som präglas av omtanke och samarbete. Vi är cirka 250 medarbetare som har ett nära samarbete med andra räddningstjänster i länet. I vår ledningscentral bedriver vi inre ledning tillsammans med SOS Alarm kring operativa händelser i sydöstra Sverige.
Den olycksförebyggande avdelningen är en viktig del av vår organisation. Här hanterar vi hela spektrumet av skydd mot olyckor - till exempel myndighetsutövning, råd och stöd till allmänheten samt utbildningar i brand och första hjälpen.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsdatum enligt överenskommelse.
Vill du veta mer?
Avdelningschef Mattias Heimdahl, tfn 036-10 70 06
Bitr. avdelningschef Henric Dovrén, tfn 036-10 56 74
HR-konsult Stefan Lund, tfn 036-10 56 66
Facklig företrädare Sveriges ingenjörer, Christoffer Carmestedt, tfn 036-10 56 77
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som brandinspektör/brandingenjör!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Kontakt
Henric Dovrén 036-105674 Jobbnummer
9714921