Brandingenjörer till Räddningstjänsten Storgöteborg
2025-11-10
Att vara en del av Räddningstjänsten Storgöteborg är att vara en del av något större än en själv.
Vi ser det som en förmån att få vara någon andra kan lita på. Någon som aldrig ger upp, som alltid är uppe på fem. Vi är en modig organisation som tar hand om varandra. Vi är först in för att lösa problemet och sist ut för att säkra upp. Ytterst handlar allt vi gör om att skapa ett tryggare samhälle. Det engagemanget präglar hela vår organisation och skapar en svårslagen känsla av att vara behövd.Publiceringsdatum2025-11-10Beskrivning
Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar för att skapa ett tryggt och säkert samhälle för över 750 000 invånare i våra nio medlemskommuner. Vi har ett brett uppdrag med allt från akuta räddningsinsatser till att arbeta långsiktigt för att förebygga olyckor. Nu söker vi två brandingenjör som vill bidra till att bibehålla och utveckla vårt förebyggande arbete på avdelningen för Samhällsskydd. Räddningstjänsten Storgöteborg är en arbetsplats som präglats av kamratskap, samarbete och en balans mellan jobb och fritid.Dina arbetsuppgifter
Som brandingenjör inom det förebyggande området får du ett varierande och utvecklande uppdrag där du bidrar till att skapa ett tryggare och mer robust samhälle. Arbetet omfattar ett brett spektrum av uppgifter som kan förändras och utvecklas över tid. Du kommer att arbeta som myndighetsutövande tjänsteman inom brandskydd och riskhantering.
Som brandingenjör kan man bland annat delta som sakägare och sakkunnig i plan- och byggprocessen, genomföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, hantera tillstånds- och tillsynsärenden enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt ge råd till verksamhetsutövare, fastighetsägare och allmänhet. Du kan även arbeta med riskanalyser, informationsinsatser, utbildningar och delta i projekt som utvecklar det förebyggande arbetet inom hela organisationen.
Vi lägger stor vikt vid samarbete och lärande, både internt och externt. Du samarbetar med kollegor från andra delar av verksamheten, med kommunala förvaltningar och myndigheter samt med företag och organisationer i samhället. Tack vare förbundets storlek och innehåll finns goda möjligheter att som brandingenjör fördjupa och specialisera sig inom olika områden.
Arbetet är både självständigt och lagorienterat, med möjlighet att påverka din egen utveckling och bidra till att forma framtidens förebyggande räddningstjänst.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som brandingenjör hos oss behöver du ha ett strukturerat och analytiskt arbetssätt. Du behöver ha förmågan att tolka och viljan att tillämpa lagar och regelverk. Du tar ansvar för att dina uppgifter genomförs med stor noggrannhet och kvalitet men kan även anpassa nivån på ett korrekt vis när omständigheterna kräver det. I din arbetsroll kan du samarbeta väl med andra och är flexibel när förutsättningarna förändras.
Du behöver ha
- Brandingenjörsexamen från teknisk högskola
- God digital kompetens
- Förmåga att formulera och skriva dokument med hög språklig kvalitet
- Förmåga att kommunicera tydligt och professionellt på både svenska och engelska
- Förmåga att granska och bearbeta omfattande tekniska rapporter
- B-körkort
Meriterande
- Flerårig arbetslivserfarenhet som brandingenjör
- Arbetat som handläggare och tillsynsförättare inom räddningstjänst
- Civilingenjörsexamen i brandteknik eller riskhantering
- Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB)
- Erfarenhet från utryckande operativ räddningstjänst
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du arbeta i en organisation med ett starkt samhällsengagemang, (relativt) korta beslutsvägar och stort fokus på utveckling. Du blir en del av en modern räddningstjänst där kunskap, samverkan och innovation står i centrum.
- Flextid och möjlighet till distansarbete
- Två timmars träning på arbetstid per vecka
- Goda möjligheter till utveckling, både som individ och tillsammans med kollegor
- Centralt placerad arbetsplats på brandstationen i Gårda, med möjlighet att arbeta på andra stationer i förbundet
Här får du växa i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till ett tryggare samhälle. Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig om du har frågor, vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Med din anställning följer krigsplacering på Räddningstjänsten med allmän tjänsteplikt, vilket innebär att du är skyldig att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap eller krig. Innan anställning kommer alkohol- och drogtest att genomföras enligt organisationens policy och i samarbete med vår företagshälsa. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras innan beslut om anställning. För en del av våra tjänster placerade i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
