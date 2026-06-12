Brandingenjör till Räddningstjänsten Östra Götaland
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland / Säkerhetsjobb / Norrköping Visa alla säkerhetsjobb i Norrköping
2026-06-12
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Vid Räddningstjänsten Östra Götaland arbetar vi alla för samma mål. Att göra olyckorna färre och skadorna mindre. Vi måste kunna sprida kunskap, hantera många sorters olyckor och möta medmänniskor. Och vi måste finnas där för varandra. Vår styrka är att vi har så många olika styrkor. Vilken är din? Det är stor chans att den passar in hos oss.Publiceringsdatum2026-06-12Beskrivning
Är du en brandingenjör med erfarenhet, eller tar du examen till hösten och vill påbörja din karriär inom samhällsskydd och förebyggande arbete? Hos oss får du en roll där du både arbetar strukturerat inom ramen för myndighetsuppdraget och samtidigt ges utrymme att ta egna initiativ och bidra till verksamhetens utveckling.Dina arbetsuppgifter
I rollen som brandingenjör blir du en viktig del av vårt olycksförebyggande arbete. Du arbetar med tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), samt deltar i byggprocessen genom remisshantering och rådgivning.
I arbetet ingår även att bedriva tillsyn enligt LSO vid verksamheter klassade som farlig verksamhet, hantera ärenden kopplade till Sevesoverksamheter samt medverka i remisshantering av miljötillstånd, då vi verkar i ett område där denna typ av verksamheter förekommer.
Arbetet innebär många kontakter med verksamhetsutövare, andra myndigheter och allmänheten, vilket ställer krav på både tydlighet och gott omdöme i din myndighetsutövning. Du blir en del av en arbetsgrupp med bred och djup kompetens, där vi värdesätter struktur och kvalitet – men också initiativförmåga och viljan att tänka nytt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen som brandingenjör, vilket är ett krav för tjänsten. Du motiveras av att bidra till ett säkrare samhälle.
Har du påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) är det meriterande, men vi välkomnar även dig som ännu inte har denna utbildning att söka. Vi ser särskilt positivt på dig som vill utvecklas vidare inom det operativa området. Hos oss finns möjlighet att, över tid, ta steget in i en operativ roll som regional insatsledare.
Det är en fördel om du har relevant arbetslivserfarenhet inom området. Du har god kunskap om relevant svensk lagstiftning samt uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Vidare har du god förståelse i engelska, både muntligt och skriftligt, och är van att arbeta i Microsoft Office.
B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med AI-baserade verktyg samt kunskap inom riskhantering, byggprocessen och gällande byggregler.
Som person är du trygg i din roll och har förmåga att möta människor i olika situationer på ett professionellt och respektfullt sätt. Du har integritet och fattar beslut utifrån lagstiftning och fakta, samtidigt som du är lyhörd och kan anpassa ditt bemötande. Du arbetar självständigt och strukturerat med dina ärenden, även när processer drar ut på tiden, och du har ett analytiskt förhållningssätt där du är beredd att ompröva tidigare ställningstaganden när nya förutsättningar uppstår.
Viktigt att veta
Vi erbjuder dig en arbetsplats i ständig utveckling, och vi jobbar aktivt med medarbetarskap och ledarskap för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla representerade yrkesroller, och både kvinnor och män. Eftersom vi är viktiga för våra invånare är det värdefullt för oss som räddningstjänst att vi speglar samhället. Vi värderar därför kulturell kompetens då vi ser att det tillför ytterligare förståelse, erfarenhet och kunskap i våra möten med invånare samtidigt som det utvecklar vår organisation.
Vi arbetar aktivt med en trygg och hälsosam arbetsplats med en nolltolerans mot kränkande särbehandlingar, trakasserier och diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares välmående och arbetar aktivt för en god balans mellan arbete och privatliv, med möjlighet till träning och en hållbar arbetsbelastning. Vi är en drog- och alkoholfri arbetsplats så därför gör vi drogtest med stöd av företagshälsovård innan anställning. Vi följer arbetsrättsliga lagar och vi har kollektivavtal vilket vi ser som en trygghet i arbetslivet.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inom vår verksamhet är samtliga medarbetare krigsplacerade. För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av GDPR (dataskyddsförordningen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar.Om företaget
Vi är ett kommunalförbund som har fem medlemskommuner: Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner. Vi är totalt omkring 470 medarbetare inom både förvaltningsorganisationen och den utryckande verksamheten. Förbundet omfattar fyra heltidsstationer, tolv deltidsstationer och fyra räddningsvärn, och vi har i genomsnitt cirka 75 medarbetare i tjänst dygnet runt.
Förtroendet för räddningstjänsten är stort bland invånarna. De litar på att vi finns där för dem i vardagen, i alla situationer. För att leva upp till det förtroendet behöver vi kunna lösa många olika utmaningar.
Vi måste sprida kunskap. De vi möter ska veta hur de undviker faror och olyckor – hemma, på jobbet, i naturen. Det gäller alla invånare i alla åldrar, men inte minst framtidens säkerhetsambassadörer på förskolor och skolor.
Vi måste kunna släcka bränder, snabbt och säkert, och hjälpa till vid alla olika sorters olyckor. Vi måste kunna möta våra medmänniskor, där de befinner sig. Både geografiskt och känslomässigt. Vi måste kunna hantera människor i kris. Professionellt och emotionellt.
Och vi måste finnas där för varandra, och se till att alla som jobbar hos oss har de bästa förutsättningarna att uppfylla sitt viktiga uppdrag.
Vår styrka är att vi har så många olika styrkor. Så vilken är din? Det är stor chans att den passar in hos oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
(org.nr 222000-2758), http://www.rtog.se/
Albrektsvägen 150 (visa karta
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602 39 FÖRBUND RTÖG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Funktion: Samhällsskydd Kontakt
Jakob Hallinder, Kommunal 011-154100 Jobbnummer
9962215