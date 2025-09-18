Brandingenjör till Medelpads räddningstjänstförbund
Vill du vara med och utveckla den operativa verksamheten för att möta dagens och morgondagens utmaningar - och bidra till ett tryggt och säkert samhälle?
Ta chansen att arbeta som brandingenjör hos Medelpads Räddningstjänstförbund!
Medelpads Räddningstjänstförbunds (MRF) vision är ett tryggt och säkert samhälle. Vi strävar efter att vara en ledande organisation med starkt fokus på framtids- och utvecklingsarbete. Inom många områden ligger vi i framkant ur ett nationellt perspektiv. Kvalitets- och miljöfrågor samt en god arbetsmiljö är centrala delar i vår verksamhet. Alla ska känna sig välkomna hos oss. Vi eftersträvar ett professionellt bemötande samt en likvärdig och jämställd service.
Som brandingenjör på räddningsavdelningen kommer du att vara delaktig i att utveckla den operativa verksamheten. Avdelningen ansvarar för att genomföra kommunala räddningsinsatser, utreda olyckor, utbilda och öva operativ personal samt utveckla metod och teknik inom förbundets olika funktionsområden: brand, räddning, farliga ämnen, ledning, naturolyckor samt larm och samband.
Avdelningen ansvarar även för anskaffning, drift och underhåll av materiel och fordon kopplade till den operativa verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bidra i vårt arbete med insatsplanering för att hantera olyckor vid farliga verksamheter och anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen.
I vårt område finns ett stort antal sådana verksamheter, och du kommer - tillsammans med andra - att verka för att insatsplaneringen genomförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Medelpads Räddningstjänstförbund är en av medlemmarna i räddningsledningssystemet Räddningsregion MittNorrland. Ledningssystemet ansvarar för ledningen av räddningsinsatser i 25 kommuner i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Det geografiska området täcker en tredjedel av Sveriges yta och omfattar både kust, fjäll, glesbygd samt större städer och orter - vilket skapar en komplex och varierad riskbild.
Det kanske mest unika med Räddningsregion MittNorrland är att vi är ett ledningssystem som verkar från två geografiska platser: Sundsvall och Östersund. I början av 2027 kommer ledningscentralen i Sundsvall att flytta till nya, toppmoderna lokaler tillsammans med SOS Alarm i anslutning till brandstationen i Timrå. Det blir Europas mest moderna ledningscentral - och vi vill att du är med och bidrar i etableringen där.
Du kommer att arbeta tillsammans med regional ledningsutvecklare, driftsamordnare och andra kollegor i utvecklingen av Räddningsregion MittNorrland. Vi ser även att du kommer att delta i prioriterade och tidsbegränsade uppdrag och projekt inom hela organisationen. Det ingår också att medverka i räddningsavdelningens verksamhetsplanering och uppföljning.
Tjänsten kan även innehålla tjänstgöring som insatsledare eller larm- och ledningsbefäl, med möjlighet till utveckling mot roller som regional insatsledare, vakthavande befäl eller vakthavande räddningschef i framtiden.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har god samarbetsförmåga samt är van att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du tar ansvar för dina uppgifter, arbetar självgående och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Samtidigt är du flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och omständigheter.
Du har en god problemlösningsförmåga och ser möjligheter till utveckling inom verksamheten. Vi värdesätter också att du har förmåga att se helheten i en organisation och förstå hur olika delar samverkar.
Du har en brandingenjörsexamen eller annan relevant högskoleutbildning som Medelpads Räddningstjänstförbund bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har genomgått MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB).
Tjänsten kräver B-körkort.
Provanställning kan komma att tillämpas under de första sex månaderna. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. För arbetsuppgifter som omfattas av säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
