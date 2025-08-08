Brandingenjör/brandinspektör - Larm och ledningsbefäl
2025-08-08
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Räddningstjänsten är en del av Luleå kommun och har som uppdrag att arbeta för att människor som bor och arbetar i Luleå ska vara trygga och säkra. Hos oss på Räddningstjänsten arbetar ca 100 medarbetare; brandmän, brandingenjörer, brandinspektörer och handläggare.
Vi söker en person som vill vara med att utveckla räddningstjänsten i en av Sveriges mest expansiva kommuner genom att förstärkning i vår sektion för myndighetsutövning.
Vi kan erbjuda dig
• Att få arbeta med att utveckla en Räddningstjänst i framkant
• Passionerade och drivna kollegor
• Få jobba i nya och fina lokaler
• Flextid
Flextid

• Tillgång till ett nytt och fräscht gym på arbetsplatsen
För denna tjänst kommer du att ha en delad roll som Brandingenjör/Brandinspektör samt som Larm- och ledningsbefäl.
Som brandingenjör/brandinspektör på sektion myndighetsutövning arbetar du primärt med räddningstjänstens myndighetsutövning - tillsyns- och tillståndsverksamhet - men även information till allmänheten, rådgivning, projektarbeten och ibland utbildningsinsatser. I uppdraget kan det även ingår att lämna yttranden avseende andra myndigheters tillstånd, t.ex. vid evenemang, alkoholtillstånd samt andra kommunala förvaltningars genom yttrande som avser detaljplaner och bygglov.
För den andra delen av rollen söker vi också någon som kan förstärka vår övergripande ledning i räddningscentralen, då antingen i ledningsfunktionen larm- och ledningsbefäl eller möjligen som vakthavande befäl. Räddningstjänsten Luleå är en del av Räddningssamverkan nord, 19 kommuner från Kiruna i norr till Nordmaling i söder, med ledningscentralen i Luleå. Som larm- och ledningsbefäl jobbar man med att bedöma inkomna 112-samtals behov, tilldela resurser, följa upp och anpassa beredskap. Vakthavande befäl är driftansvarig för den kontinuerliga driften av hela ledningssystemet, på uppdrag av räddningscheferna och jobbar med att samla in och värdera lägesbilder, anpassa organisation efter behov, följa upp insatsers effektivitet och mål och är inte minst oftast räddningsledare.
Arbetstiden är i grunden 40 t/vecka, dagtid mellan måndag - fredag, men vid rotation mot operativ tjänstgöring kan denna ske på obekväm arbetstid.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs det att du har en Brandingenjörsutbildning eller brandman med som lägst SMO eller motsvarande + tillsyn A + ledningskurs 1B (styrkeledare). Goda IT-kunskaper på grundläggande nivå är en förutsättning för jobbet och som lägst krävs körkort, klass B.
Du har god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Då stora delar av tjänsterna innebär eget arbete behöver du vara duktig på att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt. Du trivs med att arbeta administrativt och ta ansvar samt fatta beslut utifrån gällande lagar och regler. Vi värdesätter att du har driv och vågar vara progressiv och som vill medverka till att kommunens förebyggande verksamhet utvecklas och anpassas för den framtid som Luleå kommun står inför.
Vidare kräver rollen att du är trygg i att fatta snabba, korrekta beslut även under press särskilt i uppdrag som larm- och ledningsbefäl där högt tempo, ovisshet och skarpa lägen ställer krav på både mental skärpa och bred erfarenhet. Du behöver kunna prioritera, samordna och agera med tydlighet i akuta situationer, samtidigt som du behåller lugnet och fokuserar på lösningen.
Är du Brandingenjör, men inte läst RUB-året ännu? Det gör ingenting! Vi söker helst erfarna befäl, men hellre en ansökan för mycket än en för lite. Vi ser gärna att du söker även om du ännu inte har genomgått RUB-året.
Meriterande:
• Erfarenhet från arbete med myndighetsutövning så som tillsyn eller erfarenheter kopplade till lagstiftningsområdet LSO/LBE.
• Erfarenhet från arbete som larm- och ledningsbefäl alternativt vakthavande befäl
• Tillståndshandläggning eller erfarenheter kopplade till lagstiftningsområdet LBE.
• Sakkunniga inom brandskydd och riskhantering i kommunernas samhällsplanerings- och bygglovsprocesser.
• Jobbat med projektledning eller deltagare inom olika projekt.
• Utbildning och erfarenhet av operativ tjänstgöring med goda vitsord.
• Erfarenheter som operativt befäl i högre ledningsfunktioner såsom insatsledare, regional insatsledare eller vakthavande befäl
• Kunskaper i finska och/eller meänkieli, då Luleå kommun är förvaltningsområde för dessa språk
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
