Brandgruppen Nord etablerar sig i Norrbotten! Vi söker brandskyddstekniker
Professionals Nord Luleå AB / Säkerhetsjobb / Luleå Visa alla säkerhetsjobb i Luleå
2025-10-31
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp Brandgruppens närvaro i Norrbotten? Vi söker nu en brandskyddstekniker som blir först på plats i Luleå och samtidigt ha en stark och erfaren arbetsgrupp i ryggen. Hos Brandgruppen får du en varierad vardag där du servar och kontrollerar brandskyddsutrustning hos både offentliga verksamheter och privata kunder. Trivs du med frihet under ansvar, värdesätter nära kundkontakt och tycker om att resa i tjänsten? Då kan det här vara rollen för dig!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Brandgruppen Nords räkning en Brandskyddstekniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Brandgruppen Nord.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Brandgruppen Nords önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
.
Brandgruppen Nord är ett lokalägt bolag som hjälper företag och organisationer med allt inom brandskydd och skydd mot olyckor. De utför allt från avancerade konsultuppdrag till funktionskontroller av diverse brand- & utrymningsutrustning. Som medarbetare hos Brangdgruppen Nord är du med och gör skillnad - på riktigt.
Du erbjuds:
Familjär kultur och prestigelös arbetsmiljö
Frihet under ansvar
Utvecklingsmöjligheter som första tekniker i Luleå kan du på sikt växa in i en ledande roll när verksamheten i regionen expanderar. Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Som brandskyddstekniker är ditt främsta mål att skapa trygghet för Brandgruppen Nords kunder. Du arbetar med att montera och serva utrustning, kontrollera brandskydd och genomföra funktionsprovningar av tekniskt brandskydd, exempelvis brandlarm, ventilationsbrandskydd och första hjälpen-utrustning. Du bistår även kunderna med din kunskap och ger råd kring brandsäkerhet när frågor uppstår.
Arbetet är varierande och du möter en bred palett av miljöer och uppdrag - allt från förskolor, bostadsrättsföreningar och restauranger till större industrier, vårdcentraler och köpcentrum. Rollen kombinerar praktiskt arbete med kundkontakt, där du själv bokar in och planerar dina uppdrag med kunden i fokus. Väl på plats lyfter du blicken, informerar och hjälper kunden att åtgärda eventuella brister i brandskyddet.
Du kommer att utgå hemifrån och arbeta över hela Norrbotten, vilket innebär resor och övernattningar i tjänsten. Frihet under ansvar är en viktig del av tjänsten - du planerar själv din arbetsdag men har alltid ett erfaret och prestigelöst team i ryggen.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Brandgruppen Nord. Vi söker dig som är social, positiv och har en stark vilja att lära dig nya saker. Du trivs med att träffa människor, bygga långsiktiga relationer och brinner för att ge god service. Att förstå kundens verksamhet och behov är viktigt för dig, och du har lätt för att skapa förtroende genom ditt bemötande.
I rollen som brandskyddstekniker behöver du vara självgående och ta egna initiativ, samtidigt som du har ett prestigelöst och samarbetsvilligt sätt. Du uppskattar frihet under ansvar, har förmågan att planera din egen vardag och ser möjligheter i de utmaningar som dyker upp.
Formella förkunskaper inom brandsäkerhet är inget krav - vi ger dig den utbildning du behöver. Däremot är erfarenhet från serviceyrken, tekniska roller eller arbete med förebyggande brandskydd meriterande. Det allra viktigaste är din inställning, attityd och viljan att göra skillnad för Brandgruppen Nords kunder.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Flytande svenska i både tal och skrift
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
#brandgruppen-nord #professional-nord #brandskyddstekniker #tekniker #brand Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650), https://www.bgnord.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Brandgruppen Nord Kontakt
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se Jobbnummer
9583020