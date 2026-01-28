Brand- och Säkerhetsvakt till Securitas Lysekil - behovsanställning
2026-01-28
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Som brandvakt ansvarar du för att förebygga och förhindra bränder och olyckor vid heta arbeten. Detta gör du genom att exempelvis genomföra riskanalyser, se till att tillstånd skrivs på ett korrekt och säkerhetsmässigt sätt, att rätt utrustning finns att tillhandahålla för det gällande arbetet samt att det helt enkelt är ordning och reda på arbetsplatsen under heta arbeten. Arbetet sker främst på dagtid, men nattarbete kan förekomma.
Du kommer till exempel att:
Bevaka arbetsplatsen då heta arbeten genomförs
Genomföra riskanalyser
Ansvara för utrustning
Jobba på hög höjd och trånga utrymmen
Tjänsten passar dig som har ett sinne för ordning och reda och vill bli del av en arbetsplats där trygghet och fokus står i centrum.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Meriterande om du
Har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare
Är utbildad inom heta arbeten
Har en civil eller militär skyddsvaktsutbildning
Erfarenhet av arbete inom industri
So person är du relationsskapande och kommunikativ och har lätt för att se andras behov. Detta är extra viktigt då du kommer ha tät kontakt med personalen som arbetar med heta arbeten och ansvara för deras säkerhet.
Vi tror därför att du är serviceinriktad, lugn och organiserad. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: goran.samuelsson@securitas.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen, vänd dig till daniel.c.solomon@securitas.se
Tjänsten är en behovsanställning med tillträde enligt överrenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Inför anställning kommer du att genomgå en utbildning i Heta Arbeten (om du inte har genomfört den sedan tidigare). Vi står självklart för utbildningen.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 28/2
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Transport.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
(org.nr 556108-6082), https://www.securitas.se/jobba-hos-oss/
