Brädgårdsförsäljare till C24 Bygg Gävle
C24 Bygg Kompaniet AB / Lagerjobb / Gävle Visa alla lagerjobb i Gävle
2026-01-08
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
C24 Bygg Gävle söker Brädgårdsförsäljare
Till vår anläggning i Gävle söker vi nu en brädgårdsförsäljare. Du ska tillsammans med drivna medarbetare bidra till att vi skall nå framgång i resultat, mål, kund och personalnöjdhet. Vi jobbar med försäljning av ett brett sortiment inom virke, isolering, bruk etc. Vi möter och hjälper kunder att både välja och hitta produkter för sina olika projekt och behov. Dessutom arbetar vi tillsammans med godsmottagning, viss orderplockning samt övriga närliggande arbetsuppgifter. I rollen ingår även ett gemensamt ansvar för t.ex. beställning, påfyllning, inventering och viss administration.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker brädgårdsförsäljare där huvuduppgiften är att tillsammans med de andra brädgårdssäljarna se till att våra kunder får god service och hjälp när de är hos oss. Som Tillsammans med dina kollegor ser du till att kunderna får bästa tänkbara service och säkerställa att det är ordning och reda på brädgården.
Du ska ha förmågan att skapa och bygga goda kundrelationer samt vilja vara delaktigt i att utveckla verksamheten så att C24-Bygg alltid är det bästa alternativet för våra kunder.Dina arbetsuppgifter
• Serva kunder som hämtar material
• Plocka ordar för avhämtning
• Lasta och lossa byggmaterial med truck
• Fylla på material i brädgård och butik
• Inventering av inkommande gods i affärssystemet
• Beställning av material till lager
Vem är du?
Som person är du driven, strukturerad, ordningsam, självständig och serviceminded. För dig är det en självklarhet att kunden alltid står i fokus och du har ett öga för vad god service är. Vidare trivs du med att arbeta både i grupp och självständigt, och är van att vara flexibel när det kommer till att hantera flera olika arbetsuppgifter. Vi söker dig som har ett intresse för bygg och alltid sätter kunden i första hand. Du bör trivas med att arbeta i en snabbrörlig miljö med högt i tak.
Erfarenhet och kompetens
• Grundläggande datakunskaper
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Svenska i tal och skrift - körkort (B)
• Truckerfarenhet samt truckkort B1 & B2
Anställning och tillträde
Placering i Gävle, Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med 6 månaders provanställning. Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
via mail
E-post: rekrytering@c24bygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Brädgård". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare C24 Bygg Kompaniet AB
(org.nr 556135-9141)
Kryddstigen 29 B (visa karta
)
802 92 GÄVLE Arbetsplats
C24 Bygg Gävle Kontakt
HR-ansvarig
Jenny Andersson jenny@c24bygg.se 079-006 77 11 Jobbnummer
9674227