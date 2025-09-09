Bra Människor inom mjukvaru- och produktutveckling
Vad uppnår vi med roliga och meningsfulla arbetsuppgifter och uppdrag på Log House?
Vilken företagskultur har vi skapat?
På Log House drivs vi av nyfikenhet på vår omvärld, vi tar aktiv del i allt som dyker upp och vi är generösa med vår kunskap.
Vi på konsultbolaget Log House letar Bra Människor för anställning - vad menar vi med det?
Jo, att Bra Människor gör Bra Saker - och vi tror många av Er finns inom produkt- och mjukvaruutveckling.
Tillsammans med Log House har du roligt och erbjuds meningsfulla uppdrag och arbetsuppgifter.
Som en metafor kan vår företagskultur liknas vid att bygga en by med en generös borgmästare. Här skapar vi tillsammans en infrastruktur med el, vatten, vägar och hus med mera där alla invånare har lika stort inflytande att påverka byns och företagets kultur samt dess utveckling. Vill du ägna dig åt projektledning, mjukvaruuveckling eller kvalitetsarbete eller annat, då letar vi ett sådant uppdrag, som passar just Dig. Tillsammans skapar vi på detta vis ett bolag dit människor står i kö för att flytta in hos, och som de lämnar med sorg, när och om de någonsin väljer att flytta.
De kompetenser vi med fördel letar efter är inom:
CI/CD, Dev Ops
Testare HIL/SIL/VIL
SW release/Integration
Functional Safety och Cyber Security
Mjukvara- och embedded utveckling - C, C++, Python
Backend - Java, AWS, Azure, Python
Besök oss och läs mer på: https://loghouse.dev/
