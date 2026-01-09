Bra Balans Företagshälsa söker legitimerad sjuksköterska

Bra Balans i Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-01-09


Bra Balans Företagshälsa söker legitimerad sjuksköterska

Kommun: Stockholm

Kort fakta om jobbet
Omfattning: 50-80%
Varaktighet: Tillsvidare
Provanställning, eller tidsbegränsad anställning.
Placering: Kaplansbacken 10
Arbetstider: Kontorstider, enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

Är du en Social och serviceinriktad sjuksköterska som vill jobba på en företagshälsa? Vi är en modern företagshälsa med mottagningar i Stockholm, Göteborg & Malmö som hela tiden växer och söker nu förstärkning i Stockholm.

Om Tjänsten
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av administrativa uppgifter, bla. genomförande av olika undersökningar som ingår i hälsokontroller ,provtagning, blodtryck, cykelergometertest, uppföljnings-samt återkoppling samtal, genomföra spirometri och hörseltest.
Bevakning av provsvar, samarbete med läkaren, återkoppling till patienter.
Beställning av provtagnings material,

Vi söker dig:
Stort intresse för preventiv hälsa
Kan arbeta självständigt likväl som i grupp
Är social, positiv, envis och driven
Talar svenska obehindrat
Motiveras av nå dina uppsatta mål

Arbetslivserfarenhet
Meriterande för denna tjänst är tidigare erfarenhet inom företagshälsa.

Publiceringsdatum
2026-01-09

Om företaget
Vi bedriver verksamhet inom företagshälsa och har läkare, sjuksköterskor, hälsopedagoger och samtalsterapeuter. Vi sitter i luftiga och rymliga lokaler i centrala Stockholm.

Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals-och intervjufasen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: jobb@brabalans.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bra Balans i Sverige AB (org.nr 556707-0171), http://www.brabalans.se
Kaplansbacken 10 (visa karta)
112 24  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Micaela Thryselius
micaela.thryselius@brabalans.se
0709516882

Jobbnummer
9675644

