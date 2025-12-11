Bra arbetstider för kock med höga ambitioner
Vi bedriver förskole- och skolverksamhet för ca 180 barn. Vi finns centralt i Uppsala.
Vi söker Dig som vill medverka till att skapa Sveriges bästa förskole- och skolmat. Om du ska jobba hos oss ska du tänka bort "skolmat" och istället tänka "attraktiv mat". Du ska ha en övertygelse om att du serverar de viktigaste personerna som finns och förstå att du bidrar till deras framtida inställning till mat. Du förstår att bra och vacker mat har en positiv inverkan på barns förmåga till inlärning och välbefinnande.
Du ska ha höga ambitioner och dela vår matfilosofi som du kan läsa om på vår hemsida.
Du ska gilla att baka eftersom våra barn ska få färskt och "hembakat" bröd.
Du ska ha goda kunskaper när det gäller specialkost av olika slag.
Du ska naturligtvis ha höga ambitioner när det gäller renlighet; ditt kök ska vara skinande rent varje dag!
Du ska tillaga lunch och eftermiddagsmellanmål. Våra barn ska erbjudas god, näringsriktig och varierad mat. Vi använder inga halvfabrikat och nästan inga sockerprodukter. Vi strävar efter Kravmärkt och närproducerat. Vi använder färsk fisk och i övrigt fräscha råvaror.
I arbetsuppgifterna ingår att göra menyer och beställningar. I tjänsten ingår både matlagning och arbete i disken.
Du kommer att arbeta tillsammans med en kockkollega.
Arbetstiderna varierar mellan 7.00 och 17.00. Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
