Boxflow söker extra skjutstativförare till Östra Ljungby!
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Klippan Visa alla lagerjobb i Klippan
2026-07-02
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Klippan
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vi söker nu extra skjutstativförare till vårt lager i Östra Ljungby. Vi erbjuder en flexibel tjänst för dig som vill arbeta extra i en dynamisk lagerverksamhet med högt tempo och god sammanhållning.
Arbetet är främst förlagt till dagtid mellan 07.00–16.00, men skiftarbete kan förekomma beroende på verksamhetens behov. Rekrytering sker löpande och tillsättning kan därför ske innan sista ansökningsdag.
Arbetsuppgifter
Som skjutstativförare kommer du bland annat att arbeta med:
Körning av skjutstativtruck.
In- och utleveranser av gods.
Påfyllning och lagerplacering av produkter.
Orderplock och hantering av lagerflöden.
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom lager och logistik.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är flexibel och har möjlighet att arbeta extra med kort varsel vid behov.
För tjänsten krävs:
Giltigt truckkort med behörighet för skjutstativtruck.
Erfarenhet av att köra skjutstativtruck.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
AI-baserade verktyg kan komma att användas som stöd i rekryteringsprocessen. Eventuell AI ersätter inte mänskligt beslutsfattande och bearbetar inte skyddade personuppgifter. Alla beslut fattas av våra rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005455-2081541". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
264 33 KLIPPAN Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9988471