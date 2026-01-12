Bovärd till Riksbyggen i Stockholm (Folksam)
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Bovärd till Riksbyggen i Stockholm
Är du en ansvarstagande och serviceinriktad person med erfarenhet inom fastighetsförvaltning?
Trivs du i en roll där teknik, struktur och kundkontakt möts? Då kan det här vara arbetet vara för dig!
Riksbyggen växer i takt med våra kunder. Vi utökar nu vår verksamhet och söker Bovärdar till Marknadsområde Stockholm. Som Bovärd på Riksbyggen får du en viktig roll och blir en del av ett kundteam som sköter den dagliga förvaltningen.
Hos oss gör du skillnad
I rollen som Bovärd kommer du att ansvara för skötsel, underhåll och enklare tekniska frågor i några av våra hyresrättsfastigheter. Du kommer att vara fastighetsförvaltarens förlängda arm. Du arbetar nära våra kunder och samarbetar med interna och externa aktörer för att säkerställa hög trivsel och funktion i våra fastigheter. Tjänsten som Bovärd är ett varierat och fritt arbete under eget ansvar.
I ditt dagliga arbete ingår bland annat:
• Felavhjälpande underhåll efter felanmälan
• Felsökning av enklare tekniska problem
• Beställning och genomförande av mindre tjänster och reparationer
• Hantera dagliga kontakter med boende, entreprenörer och leverantörer
• Trapphusinformation och övrig kommunikation till de boende
• Besiktning vid in- och utflyttning
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning med inriktning mot fastighetsdrift eller förvaltning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hantverksyrken så som el och/eller VVS. Som person är du social, har förmågan att se våra kunders behov och är genuint engagerad i att bemöta våra kunder. Du vill vara med och skapa en bra boendemiljö.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel på en övergripande nivå
• God kunskap om tekniska installationer och system
• Erfarenhet av kundnära arbete och god kommunikationsförmåga
• Förståelse för de lagar, regler och förordningar som berör ett fastighetsbolag
• Goda kunskaper i office och erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och systemstöd
• Du har B-körkort
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
