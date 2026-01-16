Bovärd till Riksbyggen i Stockholm (Folksam)
2026-01-16
Bovärd till Riksbyggen i Stockholm
Är du en ansvarstagande och serviceinriktad person med erfarenhet inom fastighetsförvaltning?Trivs du i en roll där teknik, struktur och kundkontakt möts? Då kan det här vara arbetet vara för dig!
Riksbyggen växer i takt med våra kunder. Vi utökar nu vår verksamhet och söker Bovärdar till Marknadsområde Stockholm. Som Bovärd på Riksbyggen får du en viktig roll och blir en del av ett kundteam som sköter den dagliga förvaltningen.
Hos oss gör du skillnad
I rollen som Bovärd kommer du att ansvara för skötsel, underhåll och enklare tekniska frågor i några av våra hyresrättsfastigheter. Du kommer att vara fastighetsförvaltarens förlängda arm. Du arbetar nära våra kunder och samarbetar med interna och externa aktörer för att säkerställa hög trivsel och funktion i våra fastigheter. Tjänsten som Bovärd är ett varierat och fritt arbete under eget ansvar.
I ditt dagliga arbete ingår bland annat:
Felavhjälpande underhåll efter felanmälan
Felsökning av enklare tekniska problem
Beställning och genomförande av mindre tjänster och reparationer
Hantera dagliga kontakter med boende, entreprenörer och leverantörer
Trapphusinformation och övrig kommunikation till de boende
Besiktning vid in- och utflyttning
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning med inriktning mot fastighetsdrift eller förvaltning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hantverksyrken så som el och/eller VVS. Som person är du social, har förmågan att se våra kunders behov och är genuint engagerad i att bemöta våra kunder. Du vill vara med och skapa en bra boendemiljö.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel på en övergripande nivå
God kunskap om tekniska installationer och system
Erfarenhet av kundnära arbete och god kommunikationsförmåga
Förståelse för de lagar, regler och förordningar som berör ett fastighetsbolag
Goda kunskaper i office och erfarenhet av administrativt arbete
Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och systemstöd
Du har B-körkort
Du kan kommunicera på svenska i tal och skrift
Publiceringsdatum 2026-01-16
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Om oss - Lediga jobb senast den 2026-02-01. Vi hanterar ansökningar löpande - vänta inte! Vänliga respektera att vi inte behandlar ansökningar via email. Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Josefin Chapovalova på Isaksson Rekrytering via telefonnummer 076-000 11 97 eller e-post: josefin@isakssonrekrytering.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Övrigt Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode. Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen. Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
