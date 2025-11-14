Bovärd till K2A i norra Stockholm!
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du driven och tycker om att arbeta varierat med mycket eget ansvar? Ser du det som en självklarhet att alltid arbeta serviceinriktat, göra det lilla extra och sätta kunderna i fokus? Då kan denna tjänst som bovärd hos K2A vara något för dig!
I rollen ingår drift, skötsel och underhåll av fastigheternas tekniska system samt andra service- och driftrelaterade ärenden gentemot fastigheterna och hyresgäster. Som bovärd på K2A är du ansiktet utåt gentemot hyresgästerna och därför är det av stor vikt att du hela tiden arbetar kundorienterat och strävar efter att fastigheterna upprätthåller så hög standard som möjligt.
Hos K2A är hyresgästerna och fastigheterna alltid i fokus och arbetsuppgifterna kommer innefatta bland annat:
• Rondering av fastigheter, teknikutrymmen och miljörum.
• Ta emot felanmälningar och utföra eventuella åtgärder.
• Energieffektivisering och driftoptimera befintliga system inom ex. värme och ventilation.
• Kontakt med hyresgäster gällande hantering av felanmälan, planering av åtgärder samt återkoppling.
• Planera och genomföra lägenhetsbesiktningar samt lägenhetsvisningar.
• Nyckelhantering.
• Skötsel av fastigheternas utemiljö.
Personprofil
Tjänsten passar dig som har en teknisk bakgrund, vill ge förstklassig service och som trivs med att ha många kontaktytor då du kommer ha ett stort ansvar både gentemot hyresgäster samt fastigheterna i stort. Du som ansöker bör vara prestigelös, driven och handlingskraftig.
Vi söker dig som är en händig och kommunikativ problemlösare. Vi tror att du kommer från en bransch där du fått arbeta händigt och med kroppen, kanske inom snickeri, el, eller bygg. Vid frågor eller problem så kommer du vara den primära kontakten som hyresgästerna vänder sig till, vilket ställer krav på dig som söker att du är kommunikativ och tycker om att lösa problem samt bemöter personerna på ett professionellt och trevligt sätt. Har du tidigare arbetat som servicetekniker, fastighetstekniker, drifttekniker eller fastighetsskötare är det meriterande.
För att lyckas i rollen som Bovärd krävs vidare:
• Svenska och engelska flytande i tal och skrift.
• B-körkort.
Som person tror vi att du är en utåtriktad och driven lagspelare. Du är prestigelös i ditt arbetssätt och trivs med en variation av arbetsuppgifter, från stort till litet och enkelt till komplext. Vidare är du van vid att arbeta självständigt. Som bovärd på K2A är det väldigt viktigt att du brinner för kundnöjdhet och gärna gör det lilla extra för att få personerna i fastigheterna att trivas så bra som möjligt.
Start: Omgående.
Omfattning: Heltid.
Arbetstid: 07-16.
Plats: Norra Stockholm, utgår från Järfälla.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Oscar Backman på Oscar.backman@performiq.se
Välkommen in med din ansökan redan idag! Ersättning
