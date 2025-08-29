Bovärd till Familjebostäder i Göteborg, Majorna
2025-08-29
På Familjebostäder tar vi inte bara omsorgsfullt hand om våra drygt 20 000 bostäder. Vi erbjuder även ett bekvämt och bekymmersfritt boende med hög grad av service. Dessutom bidrar vårt arbete och olika satsningar till Göteborgs Stads utveckling. Vi söker därför dig som tycker om vårt uppdrag och vår vision; Vi skapar morgondagens hem - tryggt, trivsamt och klimatvänligt, tillsammans med göteborgarna.
Familjebostäder är en del av Framtidenkoncernen som ägs av Göteborgs Stad. Läs mer på www.familjebostader.se
Jobbar du som bovärd hos oss så utlovar vi också ett riktigt meningsfullt arbete och vi söker nu en ny bovärdskollega till en av våra arbetsgrupper i Kungsladugård i distrikt Majorna.
Du gillar att lösa problem när våra hyresgäster stöter på bekymmer. Du vill bygga trygga relationer med våra hyresgäster och vara Familjebostäders ansikte utåt. För oss är det viktigt att du har en naturlig känsla för service och tycker om att vara tillgänglig och flexibel. Servicenivån är idag hög och vi ser gärna att man blir en del i att höja denna ytterligare.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att reparera, felsöka och avhjälpa fel och problem som uppstått i våra hyresgästers hem eller i fastigheternas allmänna utrymmen. I tjänsten ingår också att utföra besiktningar och uppgifter kopplade till fastighetsägarens ansvar så som exempelvis systematiskt brandskyddsarbete. Förutom att vara händig och självständigt kunna åtgärda hantverksmässiga reparationer så kommer du även att hantera garantiärenden. Du behöver också känna dig bekväm med att jobba framför en dator eftersom det ingår en hel del administrativa arbetsuppgifter. Det kan exempelvis handla om att sköta bovärdens alla uppdrag i vår digitala ärendehanteringsprocess, kontrollera fakturor och följa upp ekonomin för de fastigheter som du har ansvar för. Det ingår även att ibland beställa reparationer, uppdatera underhållsstatus samt hantera/dokumentera hyresgästers ärenden i våra system.
I din roll som bovärd träffar du våra hyresgäster i deras hem, men håller även kontakt via telefon och mejl. Jobbet är i mångt och mycket relationsskapande och du behöver vara ödmjuk inför andra människors olika livssituationer. Det är bra om du hittar innovativa sätt att kommunicera med våra hyresgäster i de fall som du och hyresgästen inte talar samma verbala språk.
I rollen ingår till viss del att också beställa tjänster. Vi anlitar ibland entreprenörer inom exempelvis el, VVS, bygg, städ, energi/värme, mark och ventilation. Det är ditt ansvar som bovärd att då att ha kontroll över hela kedjan från lagd beställning till kvalitetskontroll och besiktning av utfört arbete.
Som du förstår är ditt arbetsområde brett då du ansvarar för allt ifrån funktionaliteten i våra hus till att få våra hyresgäster att trivas. Kvalifikationer
Du behöver tycka om att arbeta med människor då arbetet till största del går ut på att utföra service och skapa kundrelationer med våra hyresgäster. Därför behöver du besitta ett stort mått av servicesinne och vara flexibel i både ditt arbetssätt och i ditt bemötande till andra människor. Din social förmåga handlar om att kunna hålla i gång dagliga kontakter med såväl våra hyresgäster som med våra entreprenörer.
Arbetet är självständigt med stor frihet under ansvar - vilket gör att du behöver planera din tid med stor omsorg. Vi behöver någon som trivs att jobba med eget ansvar och som har mycket god förmåga att planera och genomföra sina dagliga arbetsuppgifter för att få flyt på arbetet.
Även om jobbet är självständigt så behöver du också vara en lagspelare eftersom du ingår i en arbetsgrupp där samspel är viktigt för ett lyckat resultat. Tillsammans med områdeschef och teknisk förvaltare planerar och genomför du både skötsel och underhåll för det bostadsområde du kommer att ansvara för.
Vi vill understryka tre viktiga saker. Du behöver ha körkort, en fastighetsteknisk utbildning och ett genuint intresse och förmåga att hjälpa människor som har olika frågor, önskemål eller problem i sitt boende.
Det är ett extra plus om du är flerspråkig och har erfarenhet av liknande jobb. Även en hantverksutbildning med yrkeskunskaper inom el, snickeri eller VVS i bagaget utöver den fastighetstekniska utbildningen är ett plus.
ÖVRIGT
Förvaltningsområdet Kungsladugård Öster omfattar totalt ca 1800 lägenheter. Vårt förvaltningsområde är runt omkring Mariaplan, upp på Marlspiksgatan/Kabelgatan/Ärlegatan och även på Kustgatan.
Vi är en arbetsgrupp om cirka 15 kollegor, varav 6 är bovärdar. Som stöd i distriktet finns dessutom teknisk förvaltare, distriktskommunikatör, utvecklingsledare samt kund- och distriktsadministratör.
Vi kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen och genomför en bakgrundskontroll på slutkandidat. Vi kan också komma att kontakta dig som kandidat efter avslutad rekryteringsprocess i syfte att utvärdera kandidatupplevelsen.
Familjebostäder är utsedda till ett av Sveriges Karriärföretag flera år på rad. Hos oss är stämningen trivsam och ambitionen hög. Vår värdegrund är PEPS och det innebär att vi på jobbet är positiva, engagerade, pålitliga och samspelta. Vi erbjuder ett utmanande och ansvarsfullt arbete i ett expansivt företag som tillhör Sveriges största bostadskoncern.
Med fokus på att aktivt bidra till att Göteborg ska bli en jämlik och hållbar stad innebär det att du genom ditt jobb hos oss gör skillnad varje dag och därmed bidrar du till något som är viktigt på riktigt. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal.
