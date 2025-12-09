Bostadsutvecklare - Projektledare inom samhällsbyggnad
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vill du driva utvecklingsprojekt som faktiskt blir av? Vi söker en projektledare inom bostadsutveckling, som tar ansvar från start till mål och trivs med att omsätta planer till konkreta resultat. I Bergs kommun får du arbeta nära beslutsfattare, företagare, byggaktörer och invånare - och vara den som ser till att bostadsutvecklingen verkligen rör sig framåt. Här får du stort mandat, varierade uppdrag och en arbetsvardag där du leder komplexa processer mot tydliga leveranser.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare inom bostadsutveckling ansvarar du för att driva kommunens arbete med att skapa fler bostäder och attraktiva livsmiljöer i hela Bergs kommun. Uppdraget är brett och genomförandeorienterat, och du arbetar praktiskt med att identifiera möjligheter, samordna aktörer och föra projekt i mål. Du möjliggör ökad inflyttning och etablering genom att skapa förutsättningar för nya bostäder och kommersiella lokaler, samtidigt som du identifierar och utreder mark som är intressant för boende och företagande. Du håller ihop kommunens bostadsutvecklingsprocesser och samordnar arbetet mellan olika förvaltningar, politiska beslutsnivåer och externa parter. Det innebär tätt samarbete med bland annat Bergs Hyreshus, privata byggherrar, fastighetsägare, myndigheter och olika lokala aktörer. Arbetet är komplext och ställer krav på att du både leder samverkan och tar ett tydligt ansvar för att projekt rör sig framåt.
Som projektledare driver du insatser från idé till genomförande, följer upp tidplaner och resultat och hanterar de hinder som kan uppstå längs vägen. Rollen ger även utrymme för att utveckla nya och förbättrade arbetssätt för kommunens bostads- och fastighetsförsörjning, där dina erfarenheter och initiativ får stort genomslag. Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta nära många aktörer, påverka på riktigt och se konkreta resultat av ditt arbete i kommunens olika bygder.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har en relevant akademisk utbildning, exempelvis inom samhällsplanering, samhällsbyggnad, projektledning, lantmäteri, fastighetsutveckling eller ett närliggande område. Alternativt har du förvärvat likvärdig kompetens genom lång och kvalificerad yrkeserfarenhet. Du har erfarenhet av att leda komplexa projekt och är van att hålla ihop många aktörer, tidplaner och processer samtidigt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av, eller god förståelse för, hur offentlig sektor fungerar, särskilt när det gäller beslutsprocesser, lagstiftning och samverkan. Det är meriterande om du tidigare arbetat med frågor som rör bostadsutveckling, mark- och exploatering, samhällsbyggnad eller andra utvecklingsprocesser med många externa parter. Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift och känna dig trygg i att företräda kommunen i möten, dialoger och samarbeten. Rollen kräver också att du har B-körkort, eftersom uppdraget innebär resor inom kommunen.Dina personliga egenskaper
Du trivs med att driva processer hela vägen i mål och får energi av att omsätta idéer till konkret handling. Du tar ansvar när ett projekt behöver tydlig styrning och framdrift. Utmaningar ser du som en möjlighet att utvecklas, och du tar dig an nya uppgifter med nyfikenhet och fokus - även när förutsättningarna förändras håller du riktningen och prioriterar klokt. Du bygger förtroendefulla relationer, lyssnar in olika perspektiv och hittar gemensamma vägar framåt. Du är lösningsorienterad och pragmatisk; du fastnar inte i detaljer eller onödigt långa utredningar. I stället arbetar du strukturerat, professionellt och målmedvetet för att skapa ordning och förutsättningar för resultat. Du har en kommunikativ stil som skapar klarhet, och du bidrar till framdrift och stabilitet även i komplexa och föränderliga projektmiljöer.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del i en kommun som präglas av närhet, samarbete och ett genuint driv att utvecklas. Vi erbjuder flexibla arbetsvillkor, möjlighet till kompetensutveckling och en arbetsplats med en stark känsla av gemensamt ansvar.
Bergs kommun erbjuder dessutom en unik livsmiljö med närhet till fjäll, natur och ett rikt föreningsliv. Här finns utrymme för både arbetsglädje och livskvalitet, oavsett om du söker lugnet, friluftsliv eller ett aktivt lokalsamhälle.
Kontaktinformation
Jenny Nylund, Chef teknik och näringsliv, 068716310, jenny.nylund@berg.se
Fackliga representanter, Kommunväxeln, 0687-161 00 (vxl), joanna.sundin@berg.se
Joanna Sundin, HR-konsult, 0687-161 36, joanna.sundin@berg.se
