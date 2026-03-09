Bostadsbolaget söker två förvaltare med personalansvar till Hisingen
Göteborgs kommun / Fastighetsskötarjobb / Göteborg
2026-03-09
Om jobbet
Är du en erfaren ledare som vill påverka framtiden för våra hyresgäster och göra skillnad i samhället? Är du en målinriktad person som är nyfiken på ett uppdrag med göteborgarnas framtid i fokus? Då kan du vara en av Bostadsbolagets nya förvaltare på Hisingen.
Då en av våra förvaltare går i pension och en annan vidare till nya utmaningar i bolaget söker vi två nya kollegor. Vi söker dig som vill jobba i en spännande och mångfacetterad roll där du med din kompetens levererar bra service samt trygga och trivsamma bostäder för våra hyresgäster på Hisingen.
Till din hjälp har du välfungerande team som du leder med god sammanhållning och högt engagemang. Tillsammans bidrar ni till utvecklingen av Göteborg och våra bostadsområden.
Som förvaltare på Bostadsbolaget är du områdeschef med ansvar för både personal och fastigheter i ditt bostadsområde. Det innefattar bland annat ansvar för budgetarbete, prognoser och resultatuppföljning. Som chef har du personalansvar för en grupp på cirka åtta fastighetsvärdar som du leder och utvecklar. Som ledare förväntas du skapa goda förutsättningar för delaktighet och samverkan. Du bidrar också till en arbetsplats där du och dina medarbetare tillsammans arbetar mot uppsatta mål och skapar hållbara resultat.
Vi söker förvaltare till två förvaltarområden på distrikt Hisingen:
- Förvaltarområde Brunnsbo, Tuve, Kvillebäcken som utgörs av cirka 2400 lägenheter samt ett mindre bestånd med kommersiella lokaler.
- Förvaltarområde Ramberget, Eriksberg och Kyrkbyn som utgörs av cirka 2300 lägenheter samt ett mindre bestånd kommersiella lokaler.
Uppdraget innebär att du har en god samverkan med hyresgästerna samt ansvarar för den långsiktiga och strategiska planeringen av fastighetsbeståndets och förvaltningens utveckling. Nöjda kunder är ett fokusområde för Bostadsbolaget och förutsätter att du som chef har förmåga att strukturerat arbeta för ökad kundnöjdhet. Uppdraget förutsätter ett affärsmässigt, processorienterat, målinriktat och kommunikativt ledarskap med våra hyresgäster i fokus.
Du rapporterar till distriktschefen och ingår i Distrikt Hisingens ledningsgrupp tillsammans med distriktets övriga tre förvaltare, tekniska förvaltare, fastighetsingenjör och förvaltningskoordinator. Som chef ingår du också i Bostadsbolagets ledarforum, där bolagets samtliga chefer möts ett antal gånger om året för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte samt för att driva och diskutera utvecklingsfrågor inom bolaget.
Om dig
Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet inom det fastighetstekniska området, helst med högskoleexamen. Du behöver ha minst två års ledarerfarenhet med personalansvar, gärna inom fastighetsbranschen eller närliggande branscher.
För att lyckas i rollen behöver du vara en kommunikativ ledare med förmåga att anpassa kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du motiveras av utmaningar och har förmåga att omvandla dessa till konkret handling tillsammans med dina medarbetare. Du samverkar med andra för att nå uppsatta mål och genom att visa intresse och skapa förståelse för andra bidrar du till ett respektfullt arbetsklimat. Du har ett starkt engagemang för ditt arbete och tar initiativ till vidareutveckling av verksamheten samt har förmåga att entusiasmera dina medarbetare för att ni ska kunna nå längre tillsammans.
Här kan du läsa mer om hur en dag som förvaltare kan se ut :https://bostadsbolaget.se/det-handlar-mycket-om-att-vara-har-och-nu/
Vad vi kan erbjuda
På Bostadsbolaget tar vi vår roll i samhället på största allvar och som medarbetare hos oss spelar du en viktig roll. Genom att skapa inkluderande och trygga boendemiljöer, bidrar du till trygghet och stabilitet för våra hyresgäster. Denna trygghet bidrar till ett mer levande samhälle och en starkare utveckling för Göteborgs stadsdelar.
Du är viktig för oss. Därför erbjuder vi en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, öppenhet och inflytande över den egna arbetssituationen. Vi vill ge våra medarbetare goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv genom att arbeta hälsofrämjande och skapa en god balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att du som medarbetare trivs, utvecklas och känner dig engagerad i de resultat som vi uppnår tillsammans.
Vi tar endast emot ansökningar via vår webb och rekryteringsportal. Du ansöker via länken i annonsen. Vi ser gärna att du kommer in med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande kommer att göra urval och kalla till intervjuer.
Som ett steg i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidat. Om företaget
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stads Bostads AB Kontakt
Pär Gunnarsson par.gunnarsson@bostadsbolaget.se 031-7315000(växel) Jobbnummer
9785648