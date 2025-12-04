Bostadsbolaget söker säsongsanställd trädgårdspersonal
2025-12-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du skapa Sveriges bästa utemiljöer tillsammans med oss? Nu söker vi säsongsanställd trädgårdspersonal som vill skapa trivsamma utemiljöer för våra hyresgäster under utemiljösäsongen april-september 2026.
Hos oss spelar du en viktig roll genom att du bidrar till att våra bostadsområden alltid är rena, gröna och trivsamma. Samtidigt bygger du på med egna erfarenheter och kunskaper. Utemiljön är en viktig del av våra hyresgästers boendemiljö och något vi på Bostadsbolaget med stolthet kan säga att vi är riktigt duktiga på. Vår årliga hyresgästundersökning visar att vi har högst kundbetyg på utemiljön bland de stora bostadsbolagen i Sverige. Det är tack vare våra kvalificerade och engagerade miljövärdar.
Som säsongsanställd trädgårdspersonal arbetar du tillsammans med våra medarbetare i något av våra bostadsområden. Du jobbar utomhus med skötsel av utemiljöer tillsammans med ett engagerat gäng som gör det tryggt och trivsamt för våra hyresgäster. En vanlig arbetsdag kan innehålla arbetsuppgifter som gräsklippning, plantering och ogräsrensning. Du kommer också jobba med avfallsfrågor och att hålla rent och snyggt i våra miljörum. Då du är ute på plats i bostadsområdet träffar du många av våra hyresgäster och kan kommunicera på ett tydligt och lösningsorienterat sätt med dem.
Du ingår i en av våra enheter för utemiljö. Förutom dina kollegor i utemiljön har du ett nära samarbete med andra kollegor i ditt område, som till exempel fastighetsvärdar, fastighetsskötare och lokalvårdare.
Om dig
Du är en engagerad och driven person som tar stort eget ansvar i din roll och kan arbeta självständigt. Du har även lätt för att samarbeta med andra. Som säsongsanställd trädgårdspersonal krävs det också att du är social och serviceinriktad eftersom du har mycket kontakt med hyresgäster.
Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av liknande arbete och minst ett års utbildning inom trädgård.
Vana av att hantera trädgårdsmaskiner, eftergymnasial trädgårdsutbildning (två år) och B-körkort är meriterande.Publiceringsdatum2025-12-04Om företaget
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stads Bostads AB Jobbnummer
9627975