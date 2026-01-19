Bostadsbolaget söker fastighetsvärd till Brunnsbo
2026-01-19
Om jobbet
Nu söker vi en fastighetsvärd som vill skapa trivsamma och trygga boendemiljöer för våra hyresgäster tillsammans med oss och bidra till fortsatt positiv utveckling i området.
Som fastighetsvärd är du Bostadsbolagets ansikte utåt och har mycket kontakt med våra hyresgäster. Du ansvarar för ditt område och planerar självständigt ditt arbete utifrån hyresgästernas och områdets behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Tillgodose hyresgästernas löpande och vardagliga behov i sitt boende med fokus på hög service.
• Åtgärda serviceärenden genom att utföra vissa reparationer, samordna åtgärder vid skador och beställa samt besiktiga insatser från entreprenörer.
• Aktivt samverka med interna och externa parter för att utveckla fastigheterna avseende drift och underhåll.
• Ha kostnadsansvar, hantera fakturor och delta i budget- och prognosarbete.
• Bidra till trygghetsskapande arbete genom samarbete med interna och externa parter som till exempel medverka på möten med hyresgästföreningar, genomföra trivselaktiviteter för hyresgäster och liknande. Du kommer även att delta i projektmöten i området.
Som fastighetsvärd i Brunnsbo tillhör du förvaltningsavdelningen och distrikt Hisingen där du rapporterar till ditt områdes förvaltare. Du samverkar och byter erfarenhet med dina fastighetsvärdskollegor och har ett nära samarbete med andra kollegor i ditt område, som till exempel miljövärdar, fastighetsskötare och lokalvårdare.
Om dig
För att lyckas i rollen som fastighetsvärd behöver du ha ett starkt engagemang för ditt arbete och ha kunden och uppdraget i fokus. För dig är service ett ledord och du värdesätter det sociala mötet med hyresgästerna samt din unika arbetsmiljö våra hyresgästers hem.
Vi söker dig med:
• En fastighetsrelaterad utbildning som förvaltare, fastighetsskötare, fastighetsvärd eller motsvarande, alternativt har du arbetat i en närliggande bransch inom bygg, teknik, el, vvs, hantverk eller liknande och kan visa på likvärdiga yrkeskunskaper.
• B-körkort
• Datorvana
• Goda svenska kunskaper i tal och skift
• Erfarenhet av yrket
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som snickare.
Som person tar du egna initiativ och ansvarar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med kollegor. För dig är samarbete viktigt och genom att vara intresserad och ha förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Eftersom arbetet ofta kan innebära ändrade förutsättningar under dagen är det viktigt att du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt efter situationen. Du ser möjligheter i stället för hinder.
Vi tar endast emot ansökningar via vår webb och rekryteringsportal.Vi ser gärna att du kommer in med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande kommer att göra urval och kalla till intervjuer.
Bostadsbolaget erbjuder en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, öppenhet och inflytande över den egna arbetssituationen. Vi ska ge våra medarbetare goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv genom att arbeta hälsofrämjande och skapa en god balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att du som medarbetare trivs, utvecklas och känner sig engagerade över de resultat som vi uppnår tillsammans.
Framtidenkoncernen arbetar för att erbjuda ett hållbart arbetsliv och vara en inkluderande arbetsplats där människors olikheter tas tillvara, där medarbetare ska känna en hög grad av tillhörighet och där alla kan vara sig själva.
Som ett steg i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidat.Om företaget
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Ersättning
