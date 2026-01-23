Bostadsbolaget söker en vikarierande miljövärd till Landala
Trädgårdsanläggarjobb / Göteborg
2026-01-23
Om jobbet
Vill du skapa Sveriges bästa utemiljöer tillsammans med oss? Nu söker vi en vikarierande miljövärd som vill skapa trivsamma utemiljöer för våra hyresgäster och spela roll tillsammans med oss i Landala.
Utemiljön är en viktig del av våra hyresgästers boendemiljö och något vi på Bostadsbolaget med stolthet kan säga att vi är riktigt duktiga på. Vår årliga kundundersökning visar att vi har högst kundbetyg på utemiljön bland de stora bostadsbolagen i Sverige. Det är tack vare våra kunniga och engagerade miljövärdar.
Som miljövärd hos oss ansvarar du för allt arbete som rör den yttre miljön i våra bostadsområden och gör det tillsammans med andra miljövärdar. Det gäller allt från löpande trädgårdsarbete och att hålla våra bostadsområden rena, fina och trivsamamma till mer långsiktig planering av utemiljön och upprättande av skötselplaner. Förutom kunskap om träd och planteringar förväntas du ha kompetens inom exempelvis allmän skötsel, reparation av markbeläggningar och säkerhetskrav för lekplatser. Under vinterhalvåret kommer du ansvara för snö- och halkbekämpning.
Som miljövärd i Landala ingår du i en av våra enheter för utemiljö, där du samverkar och byter erfarenhet med dina miljövärdskollegor i andra områden. Du har också ett nära samarbete med andra kollegor i Landala, som till exempel fastighetsvärdar, fastighetsskötare och lokalvårdare.
Om dig
Du är en engagerad person som tar stort eget ansvar i din roll. Du är bra på att planera och prioritera ditt arbete. Som miljövärd krävs det att du är social och serviceinriktad eftersom du har mycket kontakt med hyresgäster och har ett nära samarbete med kollegor.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial trädgårdsutbildning från till exempel yrkeshögskola.
• Dokumenterad erfarenhet från trädgårdsarbete i större format.
• B-körkort
• Goda svenska kunskaper i tal och skrift
Utöver detta är det meriterande om du har god maskinkunskap och tvåårig eftergymnasial utbildning inom trädgård.
Vad vi kan erbjuda
Du är viktig för oss. Därför erbjuder vi en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, öppenhet och inflytande över den egna arbetssituationen. Vi vill ge våra medarbetare goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv genom att arbeta hälsofrämjande och skapa en god balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att du som medarbetare trivs, utvecklas och känner dig engagerad i de resultat som vi uppnår tillsammans. Våra värdeord glädje, tillsammans och utmana är mer än bara ord, de beskriver hur vi ska vara mot varandra och något vi lever efter varje dag.
På Bostadsbolaget tar vi vår roll i samhället på största allvar och som medarbetare hos oss spelar du en viktig roll. Genom att skapa inkluderande och trygga boendemiljöer, bidrar du till en känsla av trygghet och stabilitet för våra hyresgäster. Denna trygghet bidrar till ett mer levande samhälle och en starkare utveckling för Göteborgs stadsdelar. Publiceringsdatum2026-01-23Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vår webb och rekryteringsportal. Du ansöker via länken i annonsen. Vi ser gärna att du kommer in med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande kommer att göra urval och kalla till intervjuer.
Framtidenkoncernen arbetar för att erbjuda ett hållbart arbetsliv och vara en inkluderande arbetsplats där människors olikheter tas tillvara, där medarbetare ska känna en hög grad av tillhörighet och där alla kan vara sig själva.
Som ett steg i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidat.Om företaget
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/283". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stads Bostads AB Jobbnummer
9702506